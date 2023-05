Lukas Podolski dostał niespodziewaną przesyłkę. Zdjęcie od razu pojawiło się w sieci, to prezent od kibiców Lecha

To on był najlepszy?

Ostatnia kolejka w PKO BP Ekstraklasie będzie niezwykle ciekawa. W walkę o utrzymanie wciąż zamieszane są cztery zespoły – będąca w strefie spadkowej Wisła Płock, oraz znajdujące się wyżej Śląsk Wrocław, Korona Kielce i Stal Mielec. Ale to nie jedyna niewiadoma przed ostatnią kolejką, bowiem mała różnica punktowa jest także między będącym na 3. miejscu Lechem Poznań, a 4. Pogonią Szczecin. Choć zespoły te mają już pewny awans do europejskich pucharów (4. miejsce daje awans, ponieważ Legia Warszawa, która jest 2., wygrała Puchar Polski), to walka trwa o brązowy medal oraz wyższą wypłatę z praw telewizyjnych. W lepszej pozycji jest Lech, który w poprzedniej kolejce wygrał z Koroną Kielce, co przy jednoczesnej porażce Pogoni z Górnikiem Zabrze pozwoliło mu wyprzedzić „Portowców”. Po spotkaniu w ciekawy sposób do „Kolejorza” zwrócił się Lukas Podolski, lider zabrzańskiej drużyny.

Lukas Podolski otrzymał prezent od kibiców... Lecha Poznań

Lukas Podolski, który niedawno przedłużył umowę z Górnikiem Zabrze, postanowił w swoisty sposób „zaczepić” Lecha Poznań w mediach społecznościowych. Wiadomo, że wygrana Górnika z Pogonią Szczecin sprawiła, że przed ostatnią kolejką to Lech ma wszystko we własnych rękach. Na profilu Podolskiego pojawił się więc wpis z pytaniem o... prezent! – Halo Lech Poznań, widzieliście mecz w Zabrzu? Może dobre piwo i rogale na Śląsk? Pozdrowienia – czytamy na Twitterze.

Oficjalny profil Lecha Poznań odpowiedział na ten wpis i zakończył komentarz zdaniem „po powrocie do treningów sprawdzajcie pocztę”, co mogło znaczyć, że jakaś akcja jest planowana. Teraz natomiast na stronie Kibice Lecha Poznań na Facebooku pojawił się post ze zdjęciem, na którym widać, że piwo i rogale świętomarcińskie dotarły właśnie do Zabrza! – Kibice Lecha Poznań w podziękowaniu na sportową postawę do samego końca przekazują Łukaszowi Podolskiemu to, co w Wielkopolsce najlepsze! Rogale Świętomarcińskie i piwo Lech Pils (sponsor Lecha Poznań – przyp. red.) – czytamy.