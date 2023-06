Lukas Podolski ma tajemnicze plany względem Górnika Zabrze. Ujawniono wiele. Niemiec ma poważne zakusy

Szalony dzień w życiu Flavio Paixao. To tam wybrał się z ukochaną, taki mąż to skarb!

Przyjście Lukasa Podolskiego do PKO Ekstraklasy było wydarzeniem historycznym dla polskiej ligi. Nigdy wcześniej na boiskach Ekstraklasy nie występował mistrz świata. Podolski natomiast spełnił swoją obietnicę, którą składał wielokrotnie i od wielu lat. Zawodnik zarzekał się, że pod koniec kariery zagra w Górniku Zabrzu i faktycznie tak się stało. Co więcej, w zabrzańskiej ekipie pozostanie na kolejne dwa lata.

Podolski zostanie właścicielem Górnika? Sensacyjne doniesienia

Lukas Podolski jest już jednak na końcu swojej wielkiej kariery i można zastanawiać się, co będzie za dwa lata. Pewną odpowiedź na to pytanie znajdujemy w reportażu Łukasza Olkowicza z "Przeglądu Sportowego". Okazuje się, że Podolski może mieć zakusy na... zostanie właścicielem Górnika. - Pewnie też prowadzi swoją grę. "Poldi" nigdy do końca nie odkrył kart, nie wiadomo, czego chce. Czy przejąć klub? Kiedyś o tym wspominał, pytał niezobowiązująco, jakby to miało wyglądać i za ile można kupić Górnik - powiedział jeden z byłych prezesów Górnika Zabrze.

Podolski od kiedy tylko pojawił się na Górnym Śląsku działa nie tylko jako piłkarz, bo znalazł inwestorów i sponsorów dla Górnika. - Podobno ta aktywność Lukasa mocno boli panią prezydent i jej otoczenie. Z tego, co słyszałem, to uważają, że w oczach kibiców wychodzą na nieudaczników, którzy nic nie potrafią zrobić – powiedział Krzysztof Śledziński z podcastu "Czwarta Trybuna". Ewentualne nabycie Górnika przez Podolskiego byłoby wielkim wydarzeniem.