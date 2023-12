Lukas Podolski rozwiał wątpliwości w sprawie swej przyszłości w Zabrzu, zabrał głos na temat kontraktu z Górnikiem

To największa perełka Śląska Wrocław. „ Miał zakodowane, że trzeba spojrzeć...”

- Mam jeszcze półtora roku kontraktu i chcę go wypełnić! - mocno zaznaczył „Poldi” po meczu Górnika z Pogonią (1:0). Wszedł w nim na murawę na ostatni kwadrans i pomógł grającemu w osłabieniu zespołowi dowieźć prowadzenie do końcowego gwizdka. Podolski wiosną tego roku podpisał nową – już trzecią w Zabrzu – umowę, której „termin ważności” upłynie z końcem czerwca 2025, a więc krótko po 40. urodzinach napastnika!

- Przyszedłem do Górnika, żeby mu pomóc, na boisku i poza nim. Dobrze się tu czuję, moja rodzina też – zapewnił Podolski. Spekulacje dotyczące możliwości powrotu do 1.FC Köln, którego również jest ikoną, zbył żartem. - Ktoś źle chyba zrozumiał moje słowa, kiedy ze śmiechem mówiłem, że mogę odejść do Kolonii – wyjaśnił były reprezentant Niemiec.

Zabrzanie we wtorek ponowie zagrają przeciwko Pogoni: tym razem w Szczecinie, w 1/8 finału Pucharu Polski. - Na pewno w tym spotkaniu zagram, a co będzie dalej, zobaczymy – zadeklarował snajper Górnika. - Po tak długiej przerwie powroty na murawę nie są łatwe – podkreślił.

Przed Poldim i jego zabrzańskimi kolegami po wyprawie do Szczecina jeszcze dwa mecze ligowe: w Radomiu oraz u siebie z Wartą.

1/8 finału Pucharu Polski

5 grudnia (wtorek)

18.00 Pogoń – Górnik

21.00 Jagiellonia - Warta

6 grudnia (środa)

15.00 Stal M. - Widzew

18.00 Raków – Cracovia

21.00 Korona – Legia

7 grudnia (czwartek)

12.00 Carina Gubin – Piast

18.00 Wisła K. - Stal Rz.

21.00 Arka - Lech Poznań

* wszystkie mecze w Polsat Sport