Lukas Podolski zaskoczy wszystkich Polaków! Już niebawem zrobi to, na co wszyscy czekali. Ślinka cieknie na samą myśl

Lukas Podolski już niebawem zaskoczy wszystkich kibiców w Polsce! Mistrz świata z 2014 roku będzie otwierał restaurację swojej sieci kebab w Polsce! Piłkarz wszystko potwierdza i już niebawem powinniśmy być świadkami otworzenia lokalu sieci Mangal Doner, która święci wielkie sukcesy w Niemczech. Na te informacje czekali wszyscy fani sportu, jak też kuchni fast-food w całej Polsce.

Lukas Podolski otworzy w Polsce kebaba! Wszystko powiedział

O otworzeniu kebaba w Polsce przez Podolskiego mówiło się już od dłuższego czasu, bowiem od 2018 roku piłkarz posiada własną sieć Magnal Doner. Teraz w rozmowie ze "sport.pl", piłkarz powiedział, że są już podjęte działania mające na celu otworzenia restauracji.

- Dużo ludzi pyta, ale będzie, będzie! Remont się robi. Każdy, kto coś remontuje, albo czeka na jakieś papiery, to wie, jak to działa. Pracujemy nad tym i będę otwierać kebab w Polsce - powiedział Lukas Podolski w rozmowie ze "sport.pl".

Mówi się o tym, że lokal powstanie na Placu Wolności w Zabrzu. Sam piłkarz podkreśla, że sprawy remontowe pomieszczenia, w którym ma znajdować się restauracja, idą bardzo dobrze.

- Bardzo dobrze wszystko idzie, ale nie powiem kiedy otwarcie, bo jak się spóźnię, to wszyscy będą mówić bez przerwy "co z tym kebabem?". Ale będzie wcześniej niż czwarta trybuna, to się mogę założyć. Prace są, dużo trzeba zrobić, bo lokal był w kiepskim stanie - powiedział Podolski w rozmowie z Gol24.pl.