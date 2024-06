Lukas Podolski zdobył wielką fortunę! Zadeklarował, na co ją wyda. Nie ma cienia wątpliwości!

Nie do wiary: kuriozalny gol w finale barażu o ekstraklasę! Co tam się wydarzyło, nieprawdopodobna sytuacja! [WIDEO]

Lukas Podolski powiedział wprost o swojej fortunie. Jak wyliczyły media, majątek Niemca i jego interesu osiągnął 180 milionów funtów, czyli przeszło 200 milionów euro. W rozmowie z dziennikarzami piłkarski mistrz świata z 2014 roku powiedział wprost, na co zamierza wydać tak dużą ilość pieniędzy. Jego wypowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Lukas Podolski powiedział wprost o swoim majątku. Na to zamierza wydać pieniądze

Jak stwierdził Lukas Podolski, swoją fortunę może wydać na Górnika Zabrze. jak mówi, klub ma problemy przez brak finansów, więc będzie mu pomagał.

- Na Górnika (...) Wszędzie widać kopalnie. Niektóre są nadal otwarte, niektóre są zniszczone, niektóre są muzeami. Byłem przygnębiony, widać tutaj ciężką pracę. Jesteś w ciemności przez osiem godzin, nic nie widzisz, to niebezpieczne. Kiedyś pracowało tam 90% mieszkańców, a klub był mocny. Region był silny pod względem finansowym. Teraz, gdy kopalnie są zamykane, trzeba znaleźć inne rozwiązania - powiedział Lukas Podolski w rozmowie z "Daily Mail".

- Moim marzeniem była gra w Premier League, reprezentacji i innych wielkich ligach, ale ostatecznie zawsze pragnąłem gry tutaj, w Zabrzu. Urodziłem się w Polsce i mam polskie serce. Oczywiście ludzie próbują wymyślać historie, że jestem bardziej Niemcem niż Polakiem, bo grałem w reprezentacji, ale mnie to nie obchodzi. Moja rodzina nadal tu jest i mieszka w tym samym miejscu, z którego wyjechałem. Nic się nie zmieniło. Znam tutejsze ulice. Wiem, gdzie jechać. To było jak powrót do domu - powiedział Podolski.