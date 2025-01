Łukasz Masłowski o celach i wyzwaniach czekających Jagiellonię. Dyrektor sportowy o tym, w którym kieunku podąża mistrz Polski [ROZMOWA SE]

Goncalo Feio powiedział to wprost, to przepis na sukces? Padły słowa o zarywaniu nocy i stawaniu na rzęsach

Kamil Grosicki nie mógł dłużej tolerować plotek. Mocno go to bolało, dzisiaj wszystko wyjaśnił

- To, czego dokonaliśmy wspólnie z całym klubem, było wydarzeniem bez precedensu. Jagiellonia czekała ponad 100 lat na pierwszy tytuł. To udało się osiągnąć w maju, potem awans do fazy ligowej Ligi Konferencji - mówi Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii w rozmowie z Super Expressem.

- Rok 2024 wielu z kibiców Jagiellonii zapamięta na dugo. Czy tak samo będzie w pana przypadku?

- Bez cienia wątpliwości. To, czego dokonaliśmy wspólnie z całym klubem, było wydarzeniem bez precedensu. Jagiellonia czekała ponad 100 lat na pierwszy tytuł. To udało się osiągnąć w maju, potem awans do fazy ligowej Ligi Konferencji, wcześniej mecze z Ajaksem Amsterdam, później wygrane z FC Kopenhagą, czy Molde. Wspomnienia pozostaną, ale znaleźliśmy się w takim miejscu, w którym ten klub nigdy wcześniej nie był. Wszyscy uczymy się tej sytuacji, bo osiągnąć sukces to jedno, a zarządzać nim to drugie.

- Czy ma pan na myśli rozwój klubu?

- Zgadza się. Będąc w Amsterdamie, Bodo czy Kopenhadze mieliśmy okazję z bliska przekonać się jak funkcjonują najlepsze kluby w Europie. Wiemy w jakim kierunku chcemy podążać, aby w przyszłości osiągać jeszcze więcej. Bardzo nam zależy na rozwoju Akademii Piłkarskiej. Na dobrej drodze są negocjacje w sprawie dodatkowych terenów, na których dzieciaki z naszej Akademii będą mogły trenować. Nie chcemy przejeść tego sukcesu, ale sprawić, aby był on podwaliną do kolejnych osiągnięć.

- Jagiellonia pozostaje w grze na trzech frontach, jest trzecia w tabeli, a lutym zagra w Lidze Konferencji. Jakie cele stawiacie przed sobą w rundzie wiosennej?

- Runda będzie długa i wymagająca. Do tej pory sukces przynosiło nam myślenie, że najważniejszy jest każdy kolejny mecz i na tym się skupiamy. Dlatego na dzisiaj najważniejszym dla nas pozostaje mecz z Radomiakiem Radom, o kolejnych będziemy myśleli później. Na pewno chcielibyśmy ponownie awansować do rozgrywek o europejskie puchary, zakończyć zmagania ligowe możliwie najwyżej oraz zajść jak najdalej w rozgrywkach europejskich.

To najbardziej wyczekiwany powrót w Legii, co z duetem: Juergen Elitim i Maxi Oyedele? Goncalo Feio o sytuacji zdrowotnej gwiazd zespołu

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie