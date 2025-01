To najbardziej wyczekiwany powrót w Legii, co z duetem: Juergen Elitim i Maxi Oyedele? Goncalo Feio o sytuacji zdrowotnej gwiazd zespołu

Niespełna 26-letniego Biczachczajana wiąże kontrakt z Pogonią do czerwca tego roku. Nie został do tej pory przedłużony, gdyż Pogoń z racji trudnej sytuacji finansowej wstrzymywała się z przedłużaniem umów z piłkarzami. Wygląda na to, że sytuację wykorzysta Legia, która ściągnie Biczachczjana już w styczniu. Jako pierwszy informację o możliwym transferze podał użytkownik FootballScout na Platformie X. Potwierdza ją informacja Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl.

- Wahan Biczachczjan krok od Legii Warszawa! 25-letni zawodnik Pogoni Szczecin przylatuje jutro na testy medyczne do Warszawy [...] Jeśli zaliczy testy, zostanie piłkarzem Legii już w styczniu – napisał Włodarczyk. Pogoń zarobi na transferze pomocnika, co w jej przypadku jest ratunkiem w bardzo trudnej sytuacji finansowej, "Super Express" informował o zadłużeniu klubu ze Szczecina wynoszącym już ponad 50 mln złotych. Biczachczjan jest zawodnikiem Portowców od stycznia 2022 roku. W ich barwach rozegrał 95 meczów w Ekstraklasie w których zdobył 15 goli i zaliczył 11 asyst. Trzy trafienia zaliczył w występach pucharowych. Jego znakiem firmowym jest mocne uderzenie z dystansu lewą nogą. Ma na koncie 40 występów w reprezentacji Armenii w których strzelił 5 goli. Wcześniej Pogoń rozwiązała za porozumieniem stron umowę z Austriakiem Benediktem Zechem, która również była ważna do czerwca tego roku.

Jan Tomaszewski zachwycony Robertem Lewandowski. Najlepszy piłkarz w historii | Futbologia Przemka Ofiary