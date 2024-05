Łukasz Masłowski o tytule Jagiellonii, angażu trenera Adriana Siemieńca. Mówi o ryzyku, występach w pucharach [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Jak pan wpadł na to, aby przed rokiem postawić w pierwszej drużynie Jagiellonii na młodego Adriana Siemieńca?

Łukasz Masłowski: - Nie było to trudne, bo pracował w Jagiellonii. Na zewnątrz wydawała się to dość kontrowersyjna decyzja, bo była mocno ryzykowna. Jednak w środku czułem, że jest to odpowiedzialna decyzja z mojej strony. Miałem w klubie osobę, o której wiedziałem, jak pracuje, jakie ma wartości jako człowiek, ale także jak funkcjonuje w roli trenera. Z perspektywy czasu okazał się to dobry wybór. Ale wtedy to była decyzja odpowiedzialna wewnętrznie, ale na zewnątrz trochę mniej. Może nawet taka szalona. Ale finalnie teraz mówimy o tym, że Jagiellonia jest mistrzem Polski, a Siemieniec jest trenerem sezonu.

- Lubi pan ryzyko?

- W tej branży musisz podejmować ryzyko. Oczywiście nie można pomylić odważnika z odwagą. To jest racjonalne ryzyko, wkalkulowane i nawet czasami się to ceni. Dlatego mogę powiedzieć, że lubię ryzyko.

- Jak przez ten rok zmienił się trener Siemieniec?

- Jako pierwszy trener został wrzucony na głęboką wodę. Musiał przez to przejść. To był w końcu dla niego przeskok z trzeciej ligi do ekstraklasy. Powtarzam, że dla szkoleniowca to dwa różne zawody. Musiał szybko przejść tryb dojrzewania. Jest inne zarządzanie szatnią z piłkarzami na poziomie ekstraklasy, a inne na poziomie trzeciej ligi. Adrian zmienił się jako trener. Dojrzał. Jednak jako człowiek jest dalej taki sam.

- Jest chemia między wami?

- Tak, nie ma tutaj absolutnie czegoś takiego, że ktoś z kimś rywalizuje. Cieszę się z tego, co Adrian osiąga, że został wybrany trenerem sezonu. Mam ogromną satysfakcję. Kibicuję mu. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Myślę, że wpływ ma to, jakimi jesteśmy ludźmi i jakie mamy wartości. Kierujemy się bardzo podobnymi zasadami, co ułatwia naszą współpracę. Na piłkę patrzymy tak samo. To jest fajne. Można powiedzieć, że nadajemy na tych samych falach.

- W którym momencie poczuł pan, że Jagiellonia może zostać mistrzem?

- Dość późno. Myślę, że było to tak na trzy lub cztery kolejki przed końcem sezonu. Wtedy zacząłem wierzyć, że jest to realne. Po meczu w Gliwicach z Piastem i golu Jesusa Imaza poczułem, że nie wypuścimy tego z rąk. Byłem pewny, że już tego tytułu nie oddamy.

- Kto w pana ocenie miał największy wpływ na ten sukces?

- Jest wielu świetnych i kluczowych piłkarzy nie tylko dla Jagiellonii, ale i całej ekstraklasy. Trudno wymienić jednego, bo Jagiellonia była mocna jako zespół. Wiele bramek jak i asyst było rozłożonych na kilku zawodników. To było kluczowe w tym wszystkim.

- Nie obawia się, że po zdobyciu mistrzostwa piłkarze Jagiellonii będą rozchwytywani i ustawi się kolejka chętnych na wasze największe gwiazdy?

- To naturalne. Trzeba się z tym liczyć. Od nas będzie zależało, czy kogoś sprzedamy, czy ktoś odejdzie. Teraz ważne jest, aby ta jakość drużyny została utrzymana.

- Jak pan podchodzi do walki w eliminacjach Ligi Mistrzów?

- Tak jak i do ligi. Ważny będzie każdy mecz. Liczę bardzo głęboko na to, że będziemy w grupie europejskich pucharów. Jaka to będzie grupa? Na tym etapie, na którym jest w tym momencie Jagiellonia, to wywalczenie awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji będzie ogromnym sukcesem.

- Dominik Marczuk został wybrany młodzieżowcem sezonu. Jak pan patrzy na jego rozwój?

- Rozwinął się jako piłkarz, zmądrzał jako piłkarz. Podobnie jak w przypadku trenera Siemieńca przeszedł bardzo szybką szkołę życia. Ale miał świetnych partnerów, którzy też się rozwijali i pomagali mu się rozwijać. W efekcie doszedł do takiego momentu, że jest najlepszym młodzieżowcem w lidze.

