Szwed – defensywny pomocnik - do siatki rywali trafia rzadko, ale trudno sobie wyobrazić jego brak w środku pola częstochowskiej jedenastki. Wie już o tym również sam szkoleniowiec, choć… w poprzedniej kadencji niejednokrotnie doprowadzał zimnokrwistego Skandynawa do białej gorączki, trzymając go na ławie!

Mowa oczywiście o dość skromnym dorobku boiskowym Beggrena w sezonie 2022/23, który doskonale obrazują liczby zamieszczone na końcu tego tekstu. Wkład Szweda w tytuł mistrzowski Rakowa – dla niego drugi z rzędu, bo rok wcześniej został czempionem w ojczystym kraju w barwach BK Hacken – był dużo skromniejszy niż jego oczekiwania.

Skrzydła Berggren rozwinął dopiero w kolejnych rozgrywkach. Dawid Szwarga stawiał na niego często i chętnie, a w głosowaniu kibiców Szwed został MVP sezonu 2023/24! Ale… musiał się mocno spocić w jego końcówce, gdy jasnym stało się, że pod Jasną Górę wróci Papszun! Wydawało się nawet, że piłkarz skorzysta z zamorskich ofert; najciekawsza przyszła z New York Red Bulls.

Marek Papszun się z nim „przeprosił”, piłkarz wreszcie doceniony przez szkoleniowca!

- Gustav zachował się super w momencie otrzymania propozycji transferowej! Pokazuje to jego klasę jako człowieka, a to jest dla mnie najważniejsze – mówi Marek Papszun, który najwyraźniej „przeprosił się” ze skandynawskim podopiecznym. - To dziś lider pełną gębą! - podkreślał po meczu z Zagłębiem. - Kibice oczywiście patrzą głównie na jego dwie bramki. Ale ja dodatkowo widzę zawodnika z dużą jakością indywidualną, który w każdym spotkaniu oddaje się w pełni za drużynę i klub – szkoleniowiec rozpływał się w pochwałach nad Berggrenem. Dla tego ostatniego ważniejsze jest jednak to, że Papszun przekłada słowa w czyny: w dziewięciu kolejkach ligowych Szwed grał od deski do deski!

Początek meczu Raków – Puszcza w ramach 10.kolejki ekstraklasy w Częstochowie w sobotę o godz. 14.45. Transmisja w Canal+ Sport 3.

Berggren u Papszuna

sezon 2022/23 (34 kolejki)

mecze w lidze: 25

mecze w „jedenastce”: 5

minuty: 611

sezon 2024/25 (po 9 kolejkach)

mecze w lidze: 9

mecze w „jedenastce”: 9

minuty: 810