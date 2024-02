Mariusz Rumak wyłożył karty na stół. Niczego nie ukrył pod stołem, deklaracja jasna i oczywista

Tak Molde wypadło w próbie generalnej przed Legią. Ale błędy, co za gole, to szansa dla wicemistrza Polski? [WIDEO]

Mariusz Rumak wyłożył karty na stół

- Wszystkie mecze są ważne, bo w każdym z nich za zwycięstwo są trzy punkty. Ale ten w Białymstoku może być kluczowy w kontekście walki o mistrzostwo Polski - trener piłkarzy Lecha, Mariusz Rumak, wyłożył karty na stół. Przyznał wprost, że – mimo obecnej straty pięciu punktów do liderującego duetu Jagiellonia-Śląsk Wrocław – długodystansowym celem „Kolejorza” jest miano najlepszej jedenastki w kraju.

Cel krótkoterminowy – to oczywiście zachowanie czystego konta, co pozwoliłoby uniknąć porażki na Podlasiu. - Bez wątpienia Jagiellonia jest jednym z zespołów, które grają najbardziej atrakcyjny futbol w naszej ekstraklasie. Mamy świadomość, jak bardzo ofensywnie jest nastawiona . Dlatego musimy w obronie zagrać lepiej niż przeciwko Zagłębiu, by w ogóle nie dopuścić rywala do sytuacji – Rumak odwołał się do ubiegłotygodniowego meczu swych podopiecznych z lubinianami, wygranego 2:0, ale niepozbawionego – jego zdaniem – uchybień w grze defensywnej Lecha.

Trener Lecha niczego nie ukrył pod stołem

„Kolejorz” w ostatnim czasie borykał się z kłopotami kadrowymi. Rumak przyznaje, że sytuacja personalna drużyny przed meczem w Białymstoku poprawiła się. Po pauzie za żółte kartki do dyspozycji szkoleniowca będzie najskuteczniejszy lechita, Kristoffer Velde, oraz Afonso Sousa i Ali Golizadeh. Irańczyk, który ze swoją reprezentacją zajął trzecie miejsce w Pucharze Azji, na początku tygodnia zameldował się w Poznaniu.

- Jest zdrowy i gotowy do grania. W środę zaliczył pierwszy trening, pracował indywidualnie – oznajmił szkoleniowiec. Jednocześnie wyliczył też braki osobowe w swym zespole. - Na pewno do Białegostoku nie pojadą Mikael Ishak, Filip Dagerstal i Miha Blazić – poinformował.

Mecz Jagiellonii z Lechem rozegrany zostanie w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport.

Ruszamy na Podlasie 🚌 pic.twitter.com/tllVco31G8— Lech Poznań (@LechPoznan) February 16, 2024