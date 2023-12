i Autor: cyfrasport Po końcowym gwizdku w meczu ŁKS - Ruch trudno było szukać na murawie zadowolonych z remisu

Bez zadowolonych

Miał być mecz o sześć punktów, a rozdano tylko po jednym. Bez zwycięzcy, za to dwóch rannych w starciu beniaminków w Łodzi [WIDEO]

Remis ze stołeczną Legią w przypadku ŁKS-u, a skuteczna pogoń za lubińskim Zagłębiem (od 0:2 do 2:2) w przypadku Ruchu – te wyniki z minionej kolejki pokazały, że choć obaj beniaminkowie w tabeli mocno odstają punktowo od reszty stawki, światełko w tunelu – odległe, to prawda – wciąż jeszcze migoce. W niedzielne południe grano więc o to, by zamieniło się w nieco jaśniejszy blask nadziei na utrzymanie.