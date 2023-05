Mocna wymiana ciosów w Szczecinie. Zdegradowana Miedź napsuła dużo krwi Pogoni [WIDEO]

Dla Pogoni w tym meczu liczyło się tylko zwycięstwo. Pierwszą groźną sytuację stworzyła Miedź, gdy w 21.min strzelał Olaf Kobacki. Dante Stipica obronił, ale okazało się, że w tym samym czasie Danijel Loncar sfaulował blisko bramki Damiana Tronta. Do "jedenastki" podszedł Kamil Drygas, przez lata piłkarz Pogoni, ale Dante Stipica wyczuł intencje byłego kolegi i obronił. Chwilę później Pogoń nie miała już tyle szczęścia. Po akcji zainicjowanej przez Drygasa, z najbliższej odległości piłkę do bramki skierował Chuca. Portowcy sprawiali wrażenie, że jeśli grają z ostatnią drużyną w tabeli, to wystarczy wyjść na boisko i na nim być. W końcu po kilku próbach gospodarze wyrównali, z dużą pomocą obrońcy Miedzi Andrzeja Niewulisa. Damian Dąbrowski strzelił z daleka, a Niewulis tak asekurował jeden róg bramki, że piłka wpadła między jego nogami do siatki.

Trener Jens Gustafsson zareagował na słabą grę drużyny zmianami i już w 53. min na boisku było trzech nowych piłkarzy – Zahović, Malec i Kowalczyk. Ofensywa Pogoni przyniosła efekty, bo po jednej z akcji w polu karnym faulowany był Wahan Biczachczjan, a rzut karny na bramkę zamienił Kamil Grosicki. Tyle, że Portowcy popełnili kolejny błąd, bo ponownie cofnęli się obrony. Po rzucie wolnym gola strzałem głową zdobył Drygas, rehabilitując się za niewykorzystanie „jedenastki”. Poskutkowały kolejne zmiany Gustafssona, bo w 77 min. po akcji rezerwowego Marcela Wędrychowskiego, Leonardo Koutris mocno uderzył i nastrzelił Huberta Matynię – kolejnego byłego piłkarza Pogoni w barwach Miedzi - i piłka wpadła do siatki. Jeszcze w doliczonym czasie gry piłkę do siatki Pogoni skierował Nemanja Milusković, ale okazało się, że był na spalonym. Opatrzność czuwała nad „Portowcami” i zainkasowali 3 punkty.

Pogoń Szczecin - Miedź Legnica 3:2 (1:1).

Bramki: 0:1 Chuca (26), 1:1 Damian Dąbrowski (42), 2:1 Kamil Grosicki (65-karny), 2:2 Kamil Drygas (73-głową), 3:2 Hubert Matynia (76-samobójcza).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Danijel Loncar, Luka Zahovic. Miedź Legnica: Nemanja Mijuskovic, Olaf Kobacki, Dimityr Wełkowski.

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin). Widzów 18 516.

W 25. min Kamil Drygas nie wykorzystał rzutu karnego dla Miedzi (obronił Dante Stipica).

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Paweł Stolarski, Benedikt Zech, Danijel Loncar (46. Mariusz Malec), Leonardo Koutris - Wahan Biczachczjan (75. Marcel Wędrychowski), Damian Dąbrowski, Mateusz Łęgowski (53. Sebastian Kowalczyk), Alexander Gorgon, Kamil Grosicki (82. Kostas Triantafyllopoulos) - Pontus Almqvist (46. Luka Zahovic).

Miedź Legnica: Mateusz Abramowicz - Levent Guelen, Nemanja Mijuskovic, Andrzej Niewulis, Jurich Carolina (62. Hubert Matynia) - Dawid Drachal (61. Michael Kostka), Kamil Drygas (75. Santiago Naveda), Damian Tront (88. Koldo Obieta), Chuca, Dimityr Wełkowski - Olaf Kobacki (75. Giannis Masouras). (PAP)