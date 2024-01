i Autor: cyfrasport Kostas Triantafyllopoulos

Kostas dał czadu

Nie ma to jak pewność siebie i dobry nastrój. Czasem wystarczą dwa słowa, nam się ta gadka piłkarza Górnika podoba

Kończą się powoli południowoeuropejskie wojaże ekstraklasowych drużyn. Ostatnie drużyny w czwartek i piątek wrócą do kraju, najczęściej z tureckiej riwiery, gdzie do wiosny szykowała się zdecydowana większość ligowców. We wtorkowe przedpołudnie na lotnisku w podkrakowskich Balicach zameldowali się gracze Górnika. W dobrych humorach: w Belek zabrzanie wygrali 4:3 z Botewem Płowdiw i 3:2 z Blau Weiß Linz.