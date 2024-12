Nie żyje były piłkarz Pogoni Szczecin. W Ekstraklasie zagrał ponad setkę meczów

Przed Barbórką Jan Urban i Erik Janża z wizytą w kopalni Sośnica. To ważne miejsce także dla Lukasa Podolskiego

Rafał Piotrowski był wychowankiem Kotwicy Kołobrzeg. W 1991 roku trafił do Pogoni Szczecin i występował tam z kilkoma przerwami do 2002 roku – w tym czasie miał epizody w Stali Mielec, Lechu Poznań i Flocie Świnoujście. W 2002 roku definitywnie odszedł z Pogoni i rozpoczął tułaczkę po niższych ligach – Zorza Dobrzany, niemiecki FSV Wacker Nordhausen, Chemik Police, Odra Chojna aż w końcu trafił do Victorii Przecław, gdzie w 2007 roku zakończył karierę. – Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci związanego od lat z Pogonią Szczecin, Rafała Piotrowskiego. Rafał Piotrowski był wychowankiem Kotwicy Kołobrzeg. Z Dumą Pomorza był związany przez większość swojej kariery, występując w niej, z przerwami, w latach 1991–2002. Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje – napisano na oficjalnej stronie Pogoni Szczecin na portalu X.

Choć Rafał Piotrowski zagrał w Lechu ledwie 12 meczów i występował tam pół roku, to „Kolejorz” nie zapomniał o swoim byłym zawodniku. – Rafał Piotrowski przez pół roku - jesienią 2000 roku - występował w Kolejorzu. Zagrał 12 meczów w niebiesko-białych barwach i strzelił jednego gola w ówczesnej II lidze. Bliskim pana Rafała składamy najszczersze kondolencje – napisano w mediach społecznościowych. Piotrowski nie zrobił zawrotnej kariery, jednak nieprzypadkowo wystąpił w 124 meczach Ekstraklasy w barwach Pogoni Szczecin i Stali Mielec. Po zakończeniu kariery pracował m.in. jako trener KS Wołczkowo-Bezrzecze. W kwietniu tego roku skończył 50 lat, przyczyn śmierci nie podano.

