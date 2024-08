Nowa miotła zamiata w Szczecinie. Pogoń nie dała szans Widzewowi, efektowne akcje i gole [WIDEO]

Co za piękności!

Kolendowicz zastąpił Jensa Gustafssona, który otrzymał atrakcyjną ofertę z Arabii Saudyjskiej i Pogoń nie robiła mu problemu z odejściem. To pierwsza samodzielna praca w ekstraklasie Kolendowicza, dotychczasowego asystenta Kosty Runjaicia i Gustafssona. Piłkarze Pogoni przywitali nowego szkoleniowca na boisku najlepiej jak mogli. W 20 min. przeprowadzili znakomitą akcję. Kamil Grosicki zagrał do Leo Koutrisa, ten bez namysłu dośrodkował, a Biczachczjan będący 5 metrów od bramki strzelił głową nie do obrony. Akcja na europejskim poziomie.

W 35 min „Grosik” postraszył Rafała Gikiewicza dwoma strzałami, z których pierwszy zablokowali obrońcy, a drugą próbę obronił „Giki”. Ten w 44. min. uratował zespół przed niechybną startą gola, broniąc z bardzo bliska dobitkę Koulourisa. Kilkadziesiąt sekund po przerwie Ormianin Biczachczjan mógł podwyższyć, ale po strzale z 8 metrów piłka trafiła w słupek. Pogoń mogła zaimponować parciem do przodu i chęcią podwyższenia wyniku. Wśród widzewiaków trochę szumu pod bramką Pogoni robił wprowadzony na boisko Nigeryjczyk Hilary Gong, ale konkrety należały do Pogoni. W 72. min znów akcję lewą stroną nakręcili Koutris z „Grosikiem” , a wykończył strzałem pod poprzeczkę wychowanek Pogoni Kacper Łukasiak. Debiut trenerski Kolendowicza wypadł znakomicie. Szczecinianie pokazali jakość w ofensywie co nie jest nowością, ale bardzo dobrze zagrali też w obronie, skoro Widzew w całym meczu oddał jeden celny strzał.

Ekstraklasa piłkarska - Pogoń - Widzew 2:0

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Wahan Biczachczjan (21), 2:0 Kacper Łukasiak (72).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Alexander Gorgon.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 19 846.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Benedikt Zech, Leo Borges, Leonardo Koutris - Wahan Biczachczjan, Kacper Łukasiak (77. Joao Gamboa), Rafał Kurzawa (88. Olaf Korczakowski), Alexander Gorgon (65. Fredrik Ulvestad), Kamil Grosicki (77. Adrian Przyborek) - Efthymis Koulouris (88. Patryk Paryzek).

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Lirim Kastrati (57. Marcel Krajewski), Mateusz Żyro, Juan Ibiza, Luis Silva - Fran Alvarez, Marek Hanousek (78. Juljan Shehu), Jakub Łukowski (65. Sebastian Kerk) - Jakub Sypek (57. Hilary Gong), Imad Rondic (65. Hubert Sobol), Kamil Cybulski.(PA