Osiem minut wstrząsnęło Wartą, broń beniaminka wciąż skuteczna! Puszcza w końcu to zrobiła [WIDEO]

Gospodarze mają niezły bilans ostatnich spotkań: zdobyli osiem punktów. Beniaminek z Niepołomic wyjazdowy bilans miał wręcz tragiczny: sześć porażek w siedmiu meczach i tylko jeden remis (z Radomiakiem 1:1). Tymczasem goście umiejętnie wykorzystali to, co potrafią najlepiej: stałe fragmenty gry. Rzut rożny dla Puszczy przyniósł jej gola. Craciun zgrał głową do zamykającego akcję Romana Jakuby, który z bliska wpakował futbolówkę do siatki. Widać było, że to rozegranie nie było dziełem przypadku, lecz efektem żmudnej pracy na treningach.

Bartosz Slisz idzie na rekord w Legii. Trener Kosta Runjaić o jego roli w ekipie wicemistrza Polski

"Zieloni" zaskoczeni takim obrotem sprawy nie zdążyli poukładać na nowo gry, a drużyna beniaminka podwyższyła wynik. I znów w roli głównej wystąpił Craciun, który po centrze z rzutu rożnego spadającą piłkę uderzył głową niezwykle precyzyjnie przy samym słupku.

John van den Brom tak ocenia klasyk z Legią. Co za porównanie trenera Lecha!

Nieco lepiej gra poznaniaków wyglądała po zmianie stron. Trochę ożywienia wnieśli zmiennicy, szczególnie Dario Vizinger stwarzał sporo zagrożenia w polu karnym gości. Chorwat miał znakomitą okazję krótko po wejściu na murawę. Po zamieszaniu w polu karnym piłka wpadła mu pod nogę, uderzył mocno, ale w środek bramki. Chwilę później napastnik Warty głową uderzył za mało precyzyjnie i bramkarz Zych złapał piłkę.

Piotr Stokowiec o wizji ŁKS Łódź pod jego rządami. Mówi o braku bojaźni, złości i punkcie zaczepienia

Warta Poznań - Puszcza Niepołomice 0:2

Bramki:

0:1 Roman Jakuba 16. min, 0:2 Artur Craciun 24. min

Żółte kartki:

Wiktor Pleśnierowicz (Warta Poznań) - Kamil Zapolnik, Konrad Stępień (Puszcza Niepołomice)

Rafał Augustyniak po wygranej w Lidze Konferencji. Gwiazdor Legii mówi o pozytywnym kopniaku i słowach trenera

Sędziował: Marcin Kochanek. Widzów: 1 475

Warta Poznań: Jędrzej Grobelny - Bogdan Tiru, Dawid Szymonowicz, Wiktor Pleśnierowicz (60. Filip Borowski) - Jakub Bartkowski, Mateusz Kupczak, Maciej Żurawski (65. Niilo Maenpaa), Konrad Matuszewski - Tomas Prikryl (60. Dario Vizinger), Marton Eppel (65. Stefan Savic), Kajetan Szmyt (75. Jakub Kiełb)

Puszcza Niepołomice: Oliwier Zych - Marcel Pięczek, Artur Craciun, Roman Jakuba, Piotr Mroziński - Jakub Bartosz (36. Hubert Tomalski), Konrad Stępień, Michał Walski (90+1. Łukasz Sołowiej), Mateusz Cholewiak (67. Michał Koj), Wojciech Hajda - Kamil Zapolnik (67. Muris Mesanović)

Krzysztof Piątek przebudził się w Turcji na dobre? „Zawsze był głodny i pazerny na gole” [ROZMOWA SE]

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny