Goncalo Feio: Paweł Wszołek zgłaszał dyskomfort

Na początku drugiej połowy Paweł Wszołek zasygnalizował problem. Ostatecznie okazało się, że nie może kontynuować gry. Trener Goncalo Feio po spotkaniu wytłumaczył, co było przyczyną zmiany jednego z asów warszawskiej drużyny.

- Wszołek zgłaszał dyskomfort w okolicy mięśnia dwugłowego. Na tyle się nasilał, ze była potrzebna zmiana. Jutro pewnie będziemy wiedzieli więcej - powiedział trener Feio po spotkaniu z Chelsea.

Paweł Wszołek naderwał mięsień dwugłowy uda

Przed Legią mecz z Jagiellonią w 28. kolejce. Teraz okazuje się, że portugalski szkoleniowiec ma kolejny problem. Tym razem związany on jest właśnie z prawym obrońcą. Warszawski klub wydał komunikat w sprawie jego zdrowia. Niestety, nie są to dobre informacje.

"Paweł Wszołek opuścił boisko w ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji z Chelsea z powodu naderwania mięśnia dwugłowego uda. Pawłowi bardzo zależało na kontynuowaniu gry nawet mimo bólu, który poczuł już w pierwszej połowie. W najbliższym czasie nasz zawodnik przejdzie rehabilitację i będzie pracował, żeby jak najszybciej dołączyć do drużyny. Paweł, wspieramy cię i życzymy powrotu do zdrowia" - czytamy w klubowym komunikacie.

Marc Gual i Bartosz Kapustka też się leczą

To kolejna kontuzja w Legii na finiszu rozgrywek. Po meczu półfinałowym z Ruchem Chorzów wypadł duet gwiazd. Kapitan Bartosz Kapustka uszkodził więzadło poboczne w kolanie. Marc Gual miał za to problem z mięśniem dwugłowym uda. Teraz dołączył do nich Wszołek. To trio nie zagra w hicie kolejki z Jagiellonią.

