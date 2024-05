Petr Pokorny mówi o dumie, zapowiada walkę o tytuł. Gwiazdor Śląska tłumaczy, że to jeszcze nie koniec, ma rację?

Zwolnili trenera w Ekstraklasie na jedną kolejkę przed końcem sezonu! Szok, co tam się dzieje?

Co za absurd!

Co to będzie za rywalizacja!

To niebywały sezon dla Śląska

Przed ostatnią kolejką na czele jest Jagiellonia, a Śląsk zajmuje drugie miejsce z takim samym dorobkiem punktowym. Jednak wrocławianie mają niekorzystny bilans bezpośrednich meczów z liderem ligi. - Bycie przynajmniej wicemistrzem Polski to niesamowite uczucie - powiedział Petr Pokorny, cytowany przez media klubowe wicelidera ekstraklasy. - Ale to jeszcze nie koniec. Damy z siebie wszystko w Częstochowie. Jestem dumny z tej drużyny, jak i z każdego w tym klubie. To jest dla nas niebywały sezon - podsumował słowacki pomocnik.

Adrian Siemieniec o chichocie losu, przyjaźni z Dawidem Szulczkiem. Trener Jagiellonii o najważniejszym meczu w karierze

Jagiellonia ma wszystko w swoich rękach

Śląsk kończy sezon na wyjeździe z Rakowem. Z kolei Jagiellonia zagra u siebie z Wartą. Kto będzie górą w wyścigu po mistrzostwo Polski: Jagiellonia czy Śląsk? - Niestety dla nas, wszystko jest w rękach Jagiellonii - zaznaczył Pokorny, cytowany przez media Śląska. - Dołożymy wszelkich starań, aby zdobyć to mistrzostwo, gdy tylko pojawi się na to szansa - dodał jeden z liderów wrocławskiej drużyny.

Jacek Magiera o zapisaniu się w historii, słowach na starcie sezonu. Trener Śląska tak określił kapitalną bramkę Leivy

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która nadal dzierży rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Dalej

Sonda Czy Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak, ma ogromny potencjał Nie, jeszcze musi poczekać na tytuł Nie interesuje mnie to