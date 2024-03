Piast "zamęczy" Legię? Motywacji mu nie zabraknie, co Aleksandar Vuković udowodni w stolicy?

Katastrofalny bilans obu drużyn w tym roku

Bilans ligowy Legii w tym roku jest następujący: jedna wygrana, trzy remis i porażka. A jak do tego dodamy dwie przegrane w Lidze Konferencji, to nie ma powodów do zadowolenia. Jednak Piast nie wypada na tym tym tle lepiej. W ekstraklasie też ma tylko jedno zwycięstwo plus remis i cztery porażki. Gliwiczanie zagrają w półfinale Pucharu Polski, bo pokonali Raków.

Aleksandar Vuković sentymenty odstawi na bok. Trener Piasta z bólem serca pokona Legię?

Legia musi wygrać, a Piast może

Trener Kosta Runjaić zapowiada, że teraz każdy mecz dla Legii jest jak finał. Gospodarzy interesuje tylko zwycięstwo. - To będzie starcie niespełnionych drużyn - powiedział Kamil Kosowski w rozmowie z "Super Expressem". - Wprawdzie Piast ostatnio wygrał, ale tak naprawdę to w tym sezonie się męczy. Nie strzela goli, a do tego dużo traci. Z Puszczą w końcu zagrał na zero z tyłu. W każdym razie motywacji nie zabraknie trenerowi, bo Aleksandar Vuković będzie chciał coś udowodnić. To Legia musi wygrać, a Piast może - zaznaczył ekspert stacji Canal+ Sport.

