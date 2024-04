Piłkarz Chelsea przeszkodził Legii w zarobieniu 20 mln euro? Zaskakujące słowa prezesa Besiktasu

O zainteresowaniu londyńskiego klubu doniósł portal newsport.al. Według ich doniesień - Muci miał być jednym z celów transferowych przedstawicieli drużyny z Craven Cottage. Menedżer Fulham Marco Silva miał być w stanie spełnić żądania Legii i namówić właścicieli klubu na wyłożenie blisko 20 milionów euro.

Była to dokładnie taka kwota, jakiej stołeczny klub żądał na początku za ofensywnego pomocnika. Dlaczego więc rekordowa (w Polsce) transakcja nie doszła do skutku? Ponieważ plany Legii pokrzyżował inny Albańczyk. Był nim Armando Broja, który przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Fulham z Chelsea. Bo to właśnie Broja był priorytetem Silvy w zimowym okienku transferowym (okazało się jednak, że wystrzelił talent innego napastnika – Rodrigo Muniza). Gdyby nie udało się pozyskać Broji, uwaga skupiłaby się na jego rodaku Mucim, a Legia mogłaby pobić rekord transferowy.

Legia sprzedała więc Muciego za "jedyne" 10 mln euro do Besiktasu Stambuł, a niedawno spekulacje i plotki sprzed kilku tygodni o przenosinach do Fulham podgrzał prezes tureckiego klubu Hasan Arat. – Jeden z europejskich klubów złożył ofertę za Ernesta Muciego w wysokości 20 milionów euro. Odrzuciłem ją – wyznał Hasan Arat, cytowany przez "Takvim". Legia na następnym transferze Muciego może jeszcze zarobić, bowiem zastrzegła sobie 10 proc. od jego następnego transferu.

Albańczyk dotychczas rozegrał w barwach Besiktasu siedem spotkań, w których strzelił dwa gole. W Legii grał od lutego 2021 roku, w 121 meczach strzelił 21 goli.