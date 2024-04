Klub Jakuba Modera wydał fortunę na niezwykły transfer. Jego koszmarna kontuzja dała do myślenia

To on zastąpi Jurgena Kloppa w Liverpoolu. Klamka zapadła, jest ważne potwierdzenie!

Było sporo kontrowersji wokół opieki zdrowotnej w klubie z The Amex, wszystko z powodu - być może - Jakuba Modera. Reprezentant Polski zerwał więzadła krzyżowe w kolanie na początku kwietnia 2022 roku, a do gry wrócił późną jesienią 2023 roku. Moder pauzował przez 19 miesięcy, niezwykle długo, porównując ten okres rekonwalescencji do Edera Militao. Piłkarz Realu Madryt wskutek podobnej kontuzji pauzował 7-8 miesięcy.

To nie jest łatwy sezon dla Mew. Pierwszy raz zespół Roberto De Zerbiego musiał łączyć obowiązki krajowe z grą w Lidze Europy (gdzie Brighton dotarło do 1/8 finału rozgrywek). W tym sezonie ligowym Brighton zajmuje dopiero 12. miejsce, obecnie ma 44 punkty na cztery kolejki przed końcem sezonu. I choć do końca rozgrywek i do początku okienka transferowego zostało trochę czasu, to Brighton nie próżnuje w temacie wzmocnień. Jak poinformował dziennikarz Sky Florian Plettenberg - angielski klub pozyskał doktora Floriana Pfaba, lekarza Eintrachtu Frankfurt. Pfab znany jest również z pracy z wieloma gwiazdami Bundesligi, m.in. Bayernu Monachium.

Pozyskanie 48-latka kosztowało Brighton aż 250 tysięcy funtów. Przed Brighton spotkanie 5 maja z Aston Villą, na murawie będą mogli się więc spotkać dwaj reprezentanci Polski - Jakub Moder i Matty Cash.

Co powinien zrobić Robert Lewandowski? Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.