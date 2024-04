Niesamowite statystyki meczów Bayern – Real. To się prawie nie zdarza, przed nami kolejna bitwa?

Półfinał Ligi Mistrzów Bayern - Real. Niesamowite statystyki!

Trudno znaleźć kibica, którego to spotkanie nie elektryzuje. Ciarki na plecach mają zapewne również piłkarze, dla których to jedno z najważniejszych spotkań podczas całego sezonu. Dla Bayernu to spotkanie arcyważne, bo awans do finału może uratować fatalny sezon ligowy, podczas którego Bawarczycy na rzecz Bayeru Leverkusen stracili mistrzostwo Niemiec. Z kolei Real walczy na kilku frontach – jest praktycznie mistrzem Hiszpanii, jest też faworytem do wygrania Ligi Mistrzów.

Patrząc na same statystyki, Real jest faworytem również wieczornego spotkania z Bayernem, ale dosłownie o milimetry! Dotychczas oba zespoły rozegrały 26 spotkań, z których 12 wygrał Real, a 11 – Bayern. Padły też 3 remisy. Bilans bramkowy? Tutaj również jest prawie równo. Przewaga Realu jest niewielka, „Królewscy” strzelili 41 goli, a Bawarczycy – 39. Nie ma wątpliwości, że i tym razem będzie miał kto strzelać gole, bo zarówno Harry Kane z Bayernu jak i Jude Bellingham z Realu są w morderczej formie! Początek meczu Bayern – Real o godzinie 21. „Super Express” przeprowadzi z tego meczu relację na żywo.

