i Autor: AP PHOTO/MARTIN MEISSNER Harry Kane

Bayern wraca!

Sane, Kane i prowadzenie Realowi odebrane! Kapitalny powrót Bayernu, będą kolejne gole?

Co to jest za spotkanie! Akcja za akcją i wielki powrót do gry w wykonaniu Bayernu Monachium. Choć do przerwy Bawarczycy przegrywali 0:1 po golu Viniciusa, to po przerwie szybko wzięli się do roboty. Gole Leroya Sane i Harry’ego Kane’a dały Bawarczykom sensacyjne (patrząc na przebieg meczu) prowadzenie!