Piłkarze Pogoni zabawili się w kibiców. Zażartowali z byłego kolegi, nietypowa prośba

Jean Carlos Silva przed dwoma tygodniami zmienił klub. Z Pogonią rozstał się w bardzo dobrej atmosferze, podkreślając kilkakrotnie rodzinny klimat panujący w Pogoni. Z nową drużyną udał się na obóz również do Belek. Piłkarze Pogoni szybko przypomnieli się byłemu koledze. Jako, że drużyny mieszkają blisko siebie, to na balkonie jednego z pokojów zamieszkałych przez Portowców wywiesili oni transparent prosząc niedawnego kolegę o… koszulkę. Zwykle to kibice w podobny sposób proszą na stadionach o trykoty ulubionych piłkarzy. Na wzór tego, piłkarze Pogoni – w formie żartu – poprosili o koszulkę niedawnego kolegi klubowego. Hiszpan z brazylijskimi korzeniami raczej nie mógł nie zauważyć transparentu, o czym świadczy roześmiana twarz Kamila Grosickiego stojącego na balkonie. Widoczny jest na nim również Brazylijczyk Leo Borges. Silva walczy o miejsce w składzie wicemistrzów Polski. Zadebiutował już w barwach "Medalików" w towarzyskim meczu z Karabachem (3:0), w którym po przerwie zastąpił Patryka Kuna. To właśnie na pozycji lewego wahadłowego trener Marek Papszun widzi miejsce dla Hiszpana. Jest on jednak piłkarzem uniwersalnym i w Pogoni występował zarówno w ataku i pomocy. W barwach Portowców rozegrał 58 meczów, wliczając w to europejskie puchary. Strzelił w nich 3 gole i zaliczył 7 asyst.

