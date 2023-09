Podolski przekazał ważne informacje na temat przyszłości. Wyjawił coś, o czym kibice nie mieli prawa wiedzieć, to zamierza zrobić

Niebywałe, co zrobił rywalowi trener Legii podczas meczu. Kosta Runjaić rozpalił tym internet

Lukas Podolski postanowił wyjawić prawdę na temat swojego pracodawcy! Zawodnik Górnika Zabrze, który jest bardzo zorientowany w sprawach klubu ze Śląska przekazał w rozmowie z Piotrem Koźmińskim dla "WP. SportoweFakty", że w drużynie "Trójkolorowych" może dojść do bardzo wielu zmian, które już niebawem mogą wejść w życie. O takich rzeczach kibice mogli sobie nie zdawać sprawy.

Lukas Podolski szczerze o przyszłości. Wielkie zmiany w Górniku Zabrze?

Jak podał Podolski, już niebawem drużyna z Zabrze może zyskać nowego właściciela. Sam Podolski nie chce jednak ujawniać, o jakiego inwestora może chodzić.

- Też słyszałem o chętnych na kupno Górnika (...) Że były różne rozmowy z miastem. Zresztą, nie ukrywam, że ze mną też skontaktowała się osoba, która myśli nad kupieniem klubu - powiedział Podolski.

Podolski przyznał, co zamierza zrobić w obliczu potencjalnych zmian. Jak przyznał, nadal chce pomagać drużynie z Zabrza i ma na to swój własny plan.

- Moje stanowisko jest jasne, wiele osób to wie. Chciałbym pomóc Górnikowi też poza boiskiem. Myślę, że wiem, jak to zrobić. Natomiast jak to mówią, piłka jest teraz po drugiej stronie - powiedział były zawodnik FC Koeln i reprezentacji Niemiec.