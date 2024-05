Podolskiemu na „stare lata” przybyło obowiązków. Nowa rola byłego mistrza świata w Górniku

Po tym, co powiedział Zbigniew Boniek zawrzało. Miało dojść do kuriozalnych scen. Kamil Glik aż nie wytrzymał

39-letni Podolski pomaga Górnikowi jak może, tym bardziej, że klub nie posiada aktualnie prezesa, ani dyrektora sportowego. W rolę tego drugiego wcielał się „Poldi” pomagając przy transferach piłkarzy. Spełnia ważne zadania dla marketingu klubu. Teraz dostał kolejne role w klubie 14-krotnych mistrzów Polski. Dzisiaj oficjalnie ogłoszono, że będzie ambasadorem klubu i doradcą społecznym nowego zarządu.

- Zarząd Klubu ma zamiar wykorzystać niebagatelne doświadczenie Lukasa Podolskiego jako piłkarza, a także biznesmena. Zawarta umowa przewiduje konsultacje w tematach sportowych czy dotyczących relacji z Kibicami oraz partnerami biznesowymi. Celem współpracy jest zmaksymalizowanie i wykorzystanie potencjału sportowego, organizacyjnego, jak również marketingowego Klubu oraz wspólna praca na rzecz Górnika Zabrze – poinformowano na oficjalnej stronie klubu. - Kontrakt piłkarski Lukasa Podolskiego obowiązuje do końca przyszłego sezonu i to właśnie przy Roosevelta 81 mistrz świata z 2014 roku ma nadzieje zakończyć karierę pełną sukcesów i tytułów. Rola Ambasadora i Społecznego Doradcy Zarządu ma stanowić także formę przygotowania do pełnienia przyszłych funkcji w organach Klubu – dodano. Mistrz świata z reprezentacją Niemiec z 2014 roku jest piłkarzem Górnika od lipca 2021 roku. Rozegrał w nim 88 oficjalnych spotkań, w których strzelił 20 goli i zanotował 19 asyst.

ℹ️ Lukas Podolski został Ambasadorem Klubu i Doradcą Społecznym nowego Zarządu Górnik Zabrze S. A. ⚒️📰 Więcej | https://t.co/gPS3xB6mxS pic.twitter.com/XCS6kQEvZZ— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 27, 2024