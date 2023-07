Pogoń rozklepała rywali po przerwie. Grek pudłował, ale w końcu strzelił [WIDEO]

Już w 4. min po zagraniu z lewej strony Jordiego Sancheza piłka minęła obrońców Pogoni i bramkarza Stipicę, a Bartłomiej Pawłowski ze spokojem skierował ją do siatki. Napastnik Widzewa lubi strzelać Pogoni, bo był to jego trzeci gol w trzecim kolejnym meczu z Portowcami. Kilka minut później a konkretnie w 10. min mecz został na chwilę przerwany, a kibice nagrodzili wielkimi brawami Roberta Dymkowskiego, dając w ten sposób wsparcie byłemu piłkarzowi Pogoni, walczącemu ze śmiertelną chorobą, stwardnieniem zanikowym bocznym.

W 25. min Portowcy mogli wyrównać, ale strzał Greka Efthymiosa Koulourisa obronił bramkarz, a poprawkę Luki Zahovicia zatrzymał przed linią bramkową Patryk Stępiński. Jeszcze lepszą sytuację miał Koulouris w 39. min po idealnym podaniu Kamila Grosickiego, ale przegrał pojedynek z Henrichem Ravasem. Dwie minuty później Koulouris spudłował po raz trzeci, gdy próbował strzałem piętą zakończyć akcję kolegów. Tuż przed przerwą Stępiński znów uratował gości wybijając głową piłkę zmierzającą do siatki. Co nie udało się w I połowie, udało się zaraz po przerwie. Po idealnym dośrodkowaniu z rzutu wolnego, Luka Zahović strzelił głową pod poprzeczkę. W 65. min rozgrywający dobry mecz Słoweniec popisał się dokładnym podaniem, a Grek Kouloris tym razem, mimo asysty obrońcy na plecach, wbił piłkę do siatki. Kilkadziesiąt sekund później świetnie z wolnego strzelił Kamil Grosicki, ale piłka odbiła się od poprzeczki a później od ziemi przed liną bramkową. Widzew postraszył gospodarzy w 71 min. i tylko minimalny spalony sprawił, że gol Terpiłowskiego po analizie VAR został anulowany. Mecz do końca trzymał w napięciu, ale Portowcy zasłużenie zdobyli 3 punkty.

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 2:1 (0:1).

Bramki: 0:1 Bartłomiej Pawłowski (4), 1:1 Luka Zahovic (47), 2:1 Efthymis Koulouris (65).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Leonardo Koutris. Widzew Łódź: Fabio Nunes.

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 20 024.

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Mariusz Malec, Leonardo Koutris - Wahan Biczachczjan (63. Marcel Wędrychowski), Mateusz Łęgowski (63. Alexander Gorgon), Joao Gamboa, Luka Zahovic (75. Rafał Kurzawa), Kamil Grosicki - Efthymis Koulouris (86. Wojciech Lisowski).

Widzew Łódź: Henrich Ravas - Patryk Stępiński (81. Mato Milos), Serafin Szota, Luis da Silva, Fabio Nunes (86. Imad Rondic) - Ernest Terpiłowski (81. Andrejs Ciganiks), Filip Przybułek (62. Juljan Shehu), Marek Hanousek, Fran Alvarez (62. Dominik Kun), Bartłomiej Pawłowski - Jordi Sanchez.(PAP)