i Autor: cyfrasport Fabian Piasecki w meczu z Florą Tallinn

Wzruszające słowa

Poruszające słowa piłkarza Rakowa po meczu z Arisem. Łzy same napływają do oczu, "żałuję, że tata tego nie widzi"

Raków Częstochowa dokonał wielkiej sztuki i wyeliminował Aris Limassol w eliminacjach Ligi Mistrzów. Tuż po spotkaniu głos zabrał Fabian Piasecki, piłkarz Rakowa Częstochowa, który podzielił się wyjątkowo poruszającym wyznaniem. Gdy usłyszy się te słowa, to łzy same napływają do oczu.