Problemy zdrowotne w Legii Warszawa. Duet liderów nie zagra z Wartą Poznań!

Pekhart i Muci nie zagrają

Teraz przed warszawskim klubem intensywny czas. Oprócz rywalizacji w ekstraklasie drużyna będzie walczyła w finale Pucharu Polski z Rakowem. Wiadomo, że w starcu z Wartą zabraknie dwóch istotnych piłkarzy. Nie zagra Thomas Pekhart, który złapał infekcję. Wypadł także Ernest Muci, który ma problemy mięśniowe. Szkoleniowiec nie wyklucza, że dojdzie do zmiany w bramce. Czy z Wartą zagra Kacper Tobiasz, który ostatnio pauzował z powodu urazu? Jednak już się wykurował i grywał w zespole rezerw. Czy dostanie szansę kosztem Dominika Hładuna?

Będzie zmiana w bramce?

W każdym razie w składzie Legii przed meczem dojdzie do kilku zmian. - Zapowiedziałem, że będziemy rotować składem - przypomniał trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej przed meczem z Wartą, cytowany przez portal klubowy. - Do tego dochodzą rzeczy, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Infekcja Tomasa Pekharta i uraz mięśniowy Ernesta Muciego. Tych piłkarzy nie będzie w kadrze na mecz z Wartą. Niedostępni będą także Blaż Kramer i Mattias Johansson. Blaż zagra w meczu rezerw. Dobrze, że jego męczarnia z kontuzją powoli dobiega końca. Zobaczymy, kto stanie między słupkami. Sytuacja na tej pozycji jest komfortowa. Nie musimy niczego przyśpieszać. To dla mnie bardzo ważne - zaznaczył szkoleniowiec Legii, cytowany przez klubowe media.

