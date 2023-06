Radoslav Latal o przyszłości w Termalice Nieciecza. "Słoniki" nie zgubią się w Puszczy?

Zmiany w Śląsku Wrocław przed nowym sezonem. To on będzie miał wpływ na transfery

Czech ma szacunek do trenera Puszczy

Termalica zakończyła sezon zasadniczy na trzecim miejscu. W półfinale baraży pokonała u siebie Stal Rzeszów 2:0. W finale znów będzie gospodarzem. Rywalem będzie Puszcza Niepołomice, która wygrała na wyjeździe 4:1 z Wisłą Kraków. W tej edycji Termalica uzyskała bezbramkowy remis w Niepołomicach i zwyciężyła 2:1 Puszczę w Niecieczy. - Mam duży szacunek do pracy trenera Tułacza i działaczy Puszczy - powiedział Radoslav Latal, trener Termaliki, cytowany przez PAP. - Długo pracowali na to, aby grać o awans. Wiemy, jak ważne spotkanie przed nami. Zdajemy sobie doskonale sprawę z jego rangi. Puszcza jest niezwykle groźna, o czym w tym sezonie przekonała się niejedna drużyna, a ostatnio Wisła Kraków. Jesteśmy dobrze przygotowani do niedzielnej konfrontacji. Chcemy w niej zaprezentować się z jak najlepszej strony i oczywiście awansować – zapewnił czeski trener.

Kontrakt zależy od awansu do ekstraklasy

Latal pracuje w Termalice 1,5 roku. W ubiegłym sezonie nie zdołał utrzymać "Słoników" w ekstraklasie. Teraz jest o krok od powrotu zespołu do polskiej elity już po rocznej przerwie. - Jeśli awansujemy, to mój kontrakt zostanie automatycznie przedłużony - zdradził. - Jeśli nie będzie awansu, to jest to koniec mojej pracy w tym klubie – wyjaśnił Latal.

