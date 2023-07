Raków Częstochowa się nie zatrzymuje! Kolejny transfer mistrza Polski, jest potwierdzenie

Serb rozrusza mistrza Polski?

Tym piłkarzem jest Srdjan Plavsić. Serbski pomocnik podpisał trzyletni kontrakt, w którym znalazł się zapis o możliwości przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Ma za sobą występy w Crvenej Zveździe Belgrad, a od sześciu lat występuję w lidze czeskiej. Był piłkarzem Sparty Praga, Slavii Praga, a ostatnio grał na wypożyczeniu w Baniku Ostrawa. Co zdecydowało o pozyskaniu tego piłkarza do zespołu mistrza Polski?

Wierzą w jego jakość i waleczność

- Od dłuższego czasu szukaliśmy zawodnika na pozycję lewego wahadłowego - powiedział Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa, cytowany przez oficjalny portal częstochowian. - Liczymy na to, że pozyskanie Srdjana wzmocni siłę naszej drużyny i rywalizację na tej pozycji. Ma duże doświadczenie w grze w europejskich pucharach, co również ma dla nas znaczenie. Wierzymy w to, że jego jakość oraz waleczność dadzą kibicom wiele radości i przyczynią się do realizacji naszych celów - zapowiedział przedstawiciel mistrza Polski.

