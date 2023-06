Raków potwierdził transfer nowego piłkarza. Trwa zbrojenie przed Ligą Mistrzów

Tak Josue zwrócił się do Kamila Grosickiego. Co za wymiana między gwiazdami ekstraklasy!

Michał Listkiewicz do szefa "Nigdy więcej": Donos na Marciniaka to zwykły paszkwil

Ruch w trzy lata z III ligi do ekstraklasy? To ten napastnik ma dać przepustkę do elity

O transferze 27-letniego Domingueza do Rakowa mówiło się od kilku tygodni. Miniony sezon Szwajcar spędził w zespole Miedzi. Klub z Legnicy pożegnał się z ekstraklasa, ale Dominguez wzbudził zainteresowanie kilku klubów. Grający na pozycji środkowego pomocnika w minionym sezonie strzelił jednego gola i miał 6 asyst. Ma za sobą przeszłość w czołowych klubach Szwajcarii, a Miedź do której dołączył w lipcu 2022 roku, była jego pierwszym przystankiem za granicą. Grał w juniorskich i młodzieżowych reprezentacja swojego kraju, ale nie zdołał przebić się - przynajmniej do tej pory – do pierwszej reprezentacji.

Dominguez na pewno wzmocni rywalizację w pomocy w zespole Rakowa, który będzie łączył grę w ekstraklasie z europejskimi pucharami. Pierwszy mecz 1.rundy kwalifikacji do LM mistrzowie Polski zagrają 11/12 lipca, a rewanż tydzień później. Dominguez jest drugim piłkarzem pozyskanym w przerwie letniej, bo wcześniej klub ogłosił już transfer Łukasza Zwolińskiego. Do „Medalików”powróci z wypożyczenia Deian Sorescu, ale mówi się o pozyskaniu kilku innych piłkarzy. Wymieniani są m.in. Kamil Pestka, Dawid Drachal, a także Eric Exposito.

Joachim Marx zachwyca się reprezentantem Polski. "Inny piłkarz niż rok temu, jak dzień do nocy"