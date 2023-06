Raków traci gwiazdę, Ivi Lopez poznał wyrok. "To najtrudniejszy dzień w karierze"

Zerwał więzadła krzyżowe w lewym kolanie

Podczas zgrupowania w Arłamowie mistrzowie Polski rozegrali sparing z Puszczą Niepołomice. Był on pechowy dla Ivi Lopeza, który już w 23. minucie został zahaczony przez rywala i upadł na murawę. Hiszpan odczuwał ogromny ból w lewym kolanie. Z boiska zszedł korzystając z pomocy sztabu medycznego. Opuścił także zgrupowanie i pojechał do Częstochowy na badania. Niestety, diagnoza lekarzy jest dla niego fatalna. - Niestety, wczorajszy rezonans potwierdził u naszego zawodnika zerwanie więzadeł krzyżowych (ACL). W najbliższych dniach hiszpański pomocnik przejdzie zabieg rekonstrukcji więzadła i rozpocznie rehabilitację. Ivi, jesteśmy z tobą! - poinformował oficjalny portal częstochowian.

Nie może w to uwierzyć

Ivi Lopez występuje w Rakowie od trzech lat. - Dziś może być najtrudniejszy dzień w mojej karierze - napisał Hiszpan w mediach społecznościowych. - Poinformowali mnie, że zerwałem więzadła krzyżowe. Wciąż to przyswajam do wiadomości. Nie mogę w to uwierzyć, ale obiecuję, że wrócę jeszcze silniejszy jak nigdy dotąd. Ale już nie ma odwrotu i trzeba zabrać się do pracy. Wrócę silniejszy - zaznaczył.

Sympatia go wspiera

Piłkarz otrzymał wiele słów wsparcia, od piłkarzy ekstraklasy jak i od sympatii. - Wiem jak trudne jest to dla ciebie - napisała Sheyla Felguera. - Jesteś silny i dasz radę. Za kilka godzin będę z tobą. Wiesz, że jestem z tobą we wszystkim. Razem jesteśmy silniejsi. Kocham cię - dodała partnerka gwiazdy Rakowa.

Zapoznajcie się z komunikatem medycznym dotyczącym Iviego Lópeza.👉 https://t.co/2EttAnZr63Ivi, czekamy na Ciebie! ✊❤️💙 pic.twitter.com/LwzgGS6KRF— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) June 28, 2023