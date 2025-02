Na stadionie w Mielcu - mimo dużej odległości ze Szczecina - zjawiły się nowe władze Pogoni, z prezesem Nilo Efforim na czele. W piątek doszło do potwierdzenia sprzedaży klubu nowej spółce. Piłkarze ze Szczecina wsparci włodarzami na trybunach ruszyli do bardzo wysokiego pressingu, ale to mielczanie mieli pierwszą dogodną sytuacje. W 15 min. po rzucie rożnym Bert Esselink strzelił jednak nad poprzeczką.

Marek Papszun o mobilizacji i mentalu Medalików. Trener Rakowa o Lechu i wyścigu o mistrzostwo Polski

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy piłka wpadła nawet do siatki gości, tyle, że strzelający Serhij Krykun był na spalonym. Pierwsza część meczu stała pod znakiem chaosu, którego miała dosyć chyba... jedna z piłek. Pękła po jednej z akcji i trzeba było ją wymienić na nową. Do przerwy piłkarze obu drużyn zdobyli się na jeden celny strzał w bramkę. Po przerwie mielczanie ruszyli odważniej do przodu i szybko zostali skarceni. Pogoń wykorzystała swoje największe atuty czyli duet Kamil Grosicki i Efthymis Koulouris. „Grosik” przebiegł kilkanaście metrów po skrzydle i wrzucił piłkę w pole karne, tam odwrócony plecami do bramki, obrócił się z piłką i strzelił nie do obrony. Dla Greka był to 12. gol w sezonie, a dla „Grosika” szósta asysta.

Dogranie Grosickiego ze skrzydła i pewne wykończenie Koulourisa, czyli klasyk w wykonaniu Pogoni! 😎📺 Jak odpowie Stal? Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/ippPTUFZAN— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 16, 2025

W 64. min kapitan Pogoni znów znalazł się w dogodnej sytuacji, jednak został zablokowany przez jednego z obrońców. Już minutę później Pogoń cieszyła się z gola. Na bramkę pognał Leo Borges, a jego strzał obronił bramkarz Jakub Mądrzyk, jednak przy dobitce 18-letniego Adriana Przyborka był już bezradny. W 89 min. rezerwowy Mateusz Matras - były piłkarz Pogoni - strzelił głową kontaktowego gola i zrobiło się gorąco. Opadający z sił „Portowcy” dali radę dowieźć zasłużoną wygraną do końca. Po niej zbliżyli się do ligowego podium, a do lidera tabeli Lecha tracą 5 punktów.

Będzie zarządzał Pogonią, prywatnie kibicuje Arsenalowi. Klub ze Szczecina zmienił właściciela

FKS Stal Mielec - Pogoń Szczecin 1:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Efthymis Koulouris (54), 0:2 Adrian Przyborek (65), 1:2 Mateusz Matras (89-głową).

Żółta kartka - FKS Stal Mielec: Piotr Wlazło. Pogoń Szczecin: Leo Borges, Kacper Smoliński, Wojciech Lisowski.

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków). Widzów 4 239.

FKS Stal Mielec: Jakub Mądrzyk - Piotr Wlazło, Bert Esselink, Marvin Senger - Alvis Jaunzems, Maciej Domański, Pyry Hannola (66. Matthew Guillaumier), Krystian Getinger (85. Mateusz Matras) - Robert Dadok (75. Damian Kądzior), Ilja Szkurin (66. Łukasz Wolsztyński), Serhij Krykun (75. Krzysztof Wołkowicz).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Jakub Lis (90+1. Wojciech Lisowski), Danijel Loncar, Leo Borges, Leonardo Koutris (90+1. Dimitrios Keramitsis) - Marcel Wędrychowski (67. Antoni Klukowski), Adrian Przyborek, Joao Gamboa, Kacper Smoliński, Kamil Grosicki (82. Olaf Korczakowski) - Efthymis Koulouris (90+1. Patryk Paryzek).(PAP)

Jest kolejna bramka dla Pogoni! Adrian Przyborek zebrał piłkę w polu karnym i pewnie podwyższył na 2:0! ⚽⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/sbuUqlR2x2— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 16, 2025