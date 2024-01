Selekcjoner poprowadzi pierwszoligowy klub. Wielkie słowa o Alaksandrze Chackiewiczu i… wielki problem

To naprawdę jest dramat! Znów dłuższa przerwa doświadczonego reprezentanta, pech go nie opuszcza

Zmiany własnościowe – miasto, dotychczasowy właściciel klubu – nastąpić powinny w najbliższych tygodniach; uchwała rady miasta przewiduje sprzedaż nawet 90 procent udziałów w sportowej spółce. Do przetargu, którego ogłoszenie ma nastąpić wkrótce, stanąć chce m.in. Rafał Collins – przedsiębiorca i celebryta, gwiazda programu „Odjazdowe bryki braci Collins”. Pojawił się także m.in. w programie „Ameryka Express”. Na razie ma 0,74 procenta udziałów w Zagłębiu, ale to za jego sprawą na ławkę trenerską sosnowiczan trafił wybitny trener.

Selekcjoner reprezentacji poprowadzi pierwszoligowy klub

Życiorys Alaksandra Chackiewicza to przykład skomplikowanych losów naszych wschodnich sąsiadów. Urodzony w Mińsku jeszcze w czasach ZSRR, po rozpadzie tego kraju był reprezentantem – a potem selekcjonerem – Białorusi. Równie bliska była mu jednak Ukraina: przez wiele lat był znaczącą postacią Dynama Kijów, a w minionej dekadzie prowadził je jako trener. Po rosyjskiej (wspieranej także przez reżim białoruski) napaści na Ukrainę, jawnie i publicznie opowiedział się przeciw tej agresji.

Wielkie słowa o Alaksandrze Chackiewiczu

Mimo tego po ogłoszeniu zatrudnienia go na stanowisku trenera Zagłębia, nie zabrakło ataków pod adresem decydentów. Powodem była narodowość szkoleniowca oraz nowego dyrektora sportowego, Michaiła Zalewskiego. Bardzo ostro na wpisy w mediach społecznościowych zareagował na nie prezydent Sosnowca.

- Mamy bohaterów, którzy powiedzieli, co sądzą o Łukaszence i wojnie na Ukrainie. Kto śmie porównywać ich ze zbrodniarzami z Białorusi i Rosji, powinni przestać się wypowiadać w przestrzeni publicznej. Właśnie oni pokazali, co to znaczy postawić się zbrodniarzom – grzmiał na spotkaniu prezentującym szkoleniowca Arkadiusz Chęciński.

Wielki problem z bezpieczeństwem Alaksandra Chackiewicza

Narodowość obu panów stała się jednak powodem zmiany w planach zimowych przygotowań Zagłębia. - Nie pojedziemy do Turcji na obóz – oznajmił prezes Arkadiusz Aleksander. - Nie mamy gwarancji, że obaj panowie, jako uchodźcy z Białorusi, mogliby bezpiecznie polecieć do Turcji i bezpiecznie stamtąd wrócić, mimo posiadania polskich dokumentów podróżnych. Pytaliśmy o to polską ambasadę, ale otrzymaliśmy odpowiedź, że nie mogłaby nam pomóc w razie zatrzymania panów w tym kraju.

W tej sytuacji sosnowiczanie przygotowywać się będą do wiosny w kraju. - Nie będę niczego obiecywać kibicom; po prostu postaram się to zrobić – mówił Alaksandr Chackiewicz, pod słowem „to” rozumiejąc skuteczną walkę o utrzymanie. Podkreślił też, zatrzymując przy poruszonych wyżej kwestiach politycznych, swoje nastawienie do trwającej za wschodnią granicą wojny.

- Widziałem swoimi oczami bardzo wiele; nie życzę nikomu doświadczeń wojennych – zaznaczał z emocją w głosie. - Polskiemu narodowi bardzo dziękuję za wielkie wsparcie dla Ukrainy. To bardzo ważne – dodawał.

📣 | Miło nam ogłosić, że zdobywca dwóch superpucharów oraz dwóch wicemistrzostw Ukrainy z Dynamem Kijów, Alaksandr Chackiewicz, został nowym trenerem Zagłębia Sosnowiec! Witamy w Klubie i życzymy samych sukcesów w pracy ❤️💚🤍𝙒𝙄𝙀̨𝘾𝙀𝙅 👉 https://t.co/aPis5sHvAb pic.twitter.com/9zhhm4PFTY— Zagłębie Sosnowiec (@zaglebie_eu) January 16, 2024