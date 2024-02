Śląsk chce to zrobić z Lechem. Wicelider przedłuży serię z Kolejorzem?

Do Poznania jadą po punkty

Potknięcia Śląska wykorzystywali rywale, którzy zmniejszyli dystans do wrocławian. Dwie porażki sprawiły, że wrocławski zespół spadł na drugie miejsce w tabeli. Jednak ma tyle samo punktów, co prowadząca Jagiellonia. - Szkoda tych dwóch meczów, bo uważam, że byliśmy lepsi od przeciwników - powiedział obrońca Łukasz Bejger w rozmowie z oficjalnym portalem Śląska. - Czasem jednak bywa tak, że to rywal wykorzystuje jedną okazję i wygrywa mecz. Tak robiliśmy jesienią. Chcemy wrócić do naszej skutecznej gry. Do Poznania jedziemy po punkty - zadeklarował.

Jest w nich sportowa złość

Piłkarze Śląska podkreślają, że mimo ostatnich niepowodzeń nie zamierzają się poddać. - Jest w nas sportowa złość - stwierdził Bejger, cytowany przez klubowe media. - Jesteśmy źli na siebie, że nie wykorzystaliśmy sytuacji i nie zdobyliśmy punktów. Załamywania się nie ma, bo wiemy, że potrafimy grać dobrze w piłkę - dodał.

Lech to mocny rywal

Co ciekawe, Śląsk wygrał cztery ostatnie mecze z Lechem. Jak będzie tym razem? - Lech to jest jednak mocny zespół - Bejger docenił rywala. - Podobnie jak Raków, Legia czy Pogoń. Z Pogonią pokazaliśmy, że potrafimy przeważać z mocnym rywalem. Oprócz dobrej gry, chcemy dołożyć bramki i czyste konto - zapowiedział piłkarz wicelidera.

