i Autor: Cyfrasport Steve Kapuadi

Transferowe przymiarki

Steve Kapuadi pod lupą klubów ekstraklasy. Wisła Płock sprzeda Francuza?

Obrońca Steve Kapuadi ma za sobą premierowy sezon w ekstraklasie. Pokazał się z dobrej strony, był pozytywnie oceniany. Podkreślano, że to piłkarz z potencjałem. Jednak nie wystarczyło to do tego, aby utrzymać Wisłę Płock w elicie. Czy w nowym sezonie dalej będzie w niej występował? Ostatnio był m.in. pod lupą klubów z ekstraklasy.