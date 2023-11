Szef mafii piłkarskiej chciał ułaskawienia od prezydenta Andrzeja Dudy. Reakcja sądu był jednoznaczna

O sprawie poinformował blog „Piłkarska Mafia” od lat zajmujący się korupcją w polskiej piłce. Ryszard F. czterokrotnie skazywany był za udział w ustawianiu meczów. Obecnie wg portalu 'Piłkarska Mafia" odsiaduje karę więzienia w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, do którego zgłosił się 3 listopada 2022 roku. W międzyczasie miał zwrócić się z prośba o ułaskawienie, ale żeby wniosek mógł trafić do prezydenta RP musiałby być pozytywnie zaopiniowany przez sąd.

Tymczasem Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustosunkował się negatywnie do prośby „Fryzjera”. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu także wydał opinię negatywną odrzucając prośbę Ryszarda F. Również prokuratura nie widziała podstaw do ułaskawienia, co jednoznacznie przekreśliło taką możliwość przez prezydenta.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Ryszarda F. w grudniu 2019 roku na karę 4,5 lat wiezienia. Według blogu „Piłkarska Mafia” Sąd Najwyższy przyjął do rozpatrzenia skargę kasacyjną Ryszarda F. w procesie dotyczącym gangu Fryzjera i niewykluczone, że wyrok z grudnia 2019 roku może zostać uchylony, a sprawa skierowana do ponownego rozpatrzenia i wyrok, który teraz „Fryzjer” odsiaduje stanie się nieważny. Z kolei w kwietniu 2023 roku „Fryzjer”, został skazany prawomocnie na 2 lata i dwa miesiące pozbawienia wolności przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za ustawianie meczów Pogoni Szczecin, Podbeskidzia Bielsko Biała, Kotwicy Kołobrzeg i Zagłębia Lubin.

