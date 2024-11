Szokująca historia z szatni Legii Warszawa. Kosecki ujawnia: Powiesił go i zaczął dusić!

Jakub Kosecki już 7 grudnia poszuka pierwszej wygranej w klatce organizacji FAME. W debiucie przegrał z Łukaszem „Tuszolem” Tuszyńskim przez nokaut w pierwszej rundzie. Tym razem w oktagonie stanie w szranki z Mateuszem „Trombą” Trąbką. W czwartek wziął udział w programie promującym galę FAME Cage. Razem z nim pojawił się także m.in. inny były piłkarz reprezentacji Polski i Legii Warszawa Jakub Rzeźniczak.

W trakcie programu Kosecki opowiedział o zaskakującej sytuacji z szatni warszawskiego zespołu. Miało do tego dojść jeszcze za czasów gry Legii w Lidze Europy z Trabzonsporem. Do ostrego spięcia doszło między Ivicą Vrdoljakiem, ówczesnym kapitanem „Wojskowych” a Henrikiem Ojamą.

- Pamiętasz takiego ananasa? Graliśmy z Trabonzsporem. Odezwał się na boisku. Myślał, że może wszystkich kiwać i wszystko mu się uda. Vrdoljak zwrócił mu uwagę, żeby podał mu piłkę, a on powiedział „f**k off” i pokazał mu środkowy palec. Ivica odparł, że jak wejdziemy do szatni to będzie miał przej*****. Wszedłem i czekałem. Ivica wszedł, powiesił Ojamę na wieszaku i zaczął go dusić – przyznał Kosecki.