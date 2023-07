Szymon Marciniak bije rekordy popularności. Te liczby mówią same za siebie!

To, co pokazał Lukas Podolski u wielu wywoła olbrzymi szok! Po tych informacjach musiał zareagować natychmiast

Szymon Marciniak jest przykładem na to, że futbol to nie tylko piłkarze. Jego boiskowe gesty przeszły już do historii, jak choćby ten, gdy w finale mistrzostw świata jednym ruchem uciszał gwiazdy reprezentacji Argentyny oraz Francji. Najważniejsze jest jednak, że w meczach o najwyższą stawkę rzadko się myli. Dlatego też znalazł uznanie w oczach przełożonych z FIFA i UEFA. Marciniak jest pewny swoich decyzji i postrzegany jest przez działaczy, piłkarzy i kibiców jako kandydat do najważniejszych spotkań przez najbliższe kilka lat. Jego popularność potwierdzają liczby na Instagramie, o których wielu może tylko pomarzyć.

Szymon Marciniak na Instagramie

Wydawać by się mogło, że sędziowie są tylko dodatkiem do piłkarskiego widowiska. Tymczasem Marciniak udowadnia, że można być też bardzo medialną postacią. W jednym sezonie gwizdał w finałach mistrzostw świata i Ligi Mistrzów. Tak ważne spotkania mogły tylko dodać mu nowych fanów. Potwierdza to Instagram, na którym dość regularnie publikuje treści związane z pracą, ale nie tylko - pojawiają się też fotki z życia prywatnego.

Obserwujący Szymona Marciniaka

Wielu piłkarzy z Ekstraklasy może tylko pomarzyć o tak licznej rzeczy fanów. Podczas gdy walczą oni o każdego obserwującego w internecie, co przekłada się później na ewentualne kontrakty reklamowe, Marciniak swoją postawą zapracował na stały przypływ followersów. Na początku lipca ma ich ponad 86 tysięcy. Sam na Instagramie obserwuje zaledwie 76 kont.