Tak Goncalo Feio zamierza zagrać z Betisem w Lidze Konferencji. Trener Legii mówił o cierpieniu

Betis lubi narzucać swój styl

Betis zajmuje w lidze hiszpańskiej ósme miejsce. W poprzedniej kolejce wygrał 1:0 u siebie z Espanyolem Barcelona. Czego spodziewa się opiekun stołecznego klubu w rywalizacji z tym rywalem? - Betis lubi narzucać swój styl - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej przed meczem w Lidze Konferencji. - Lubi utrzymywać się przy piłce i to niezależnie od przeciwnika. Adaptujemy pewne rzeczy w przygotowaniu do meczu, ale chcemy mieć swoją tożsamość. Wiemy, że chcemy wygrywać w dany sposób. Będąc wierni ideałom, w które wierzymy. Uważam, że moja drużyna jest w stanie to robić - przekonywał.

Czasami będą musieli cierpieć

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z klasy hiszpańskiego klubu. Ma świadomość, że to spotkanie może mieć różne fazy. - Czasami będziemy musieli pocierpieć - tłumaczył Portugalczyk podczas konferencji prasowej. - Czasem Betis będzie chciał nas zepchnąć do głębokiej obrony. Jednak najważniejsze jest to, co chcemy robić z piłką przy nodze. Chcemy mieć swój styl, swoją tożsamość. Nie będziemy z tego rezygnować - zapewnił trener warszawskiego klubu.

