Tak naprawdę wygląda ciało 37-letniego Lukasa Podolskiego! Jedno zdjęcie wszystko pokazało. Nie do wiary

Kiedy utytułowany zawodnik decyduje się dołączyć do klubu z o wiele słabszej ligi, tak jak w przypadku Lukasa Podolskiego i Górnika Zabrze, dla wielu kibiców może to oznaczać ostatni przystanek przed sportową emeryturą, a co za tym idzie słabą formę fizyczną. "Poldi" niezmiennie udowadnia jednak, że nie ma zamiaru jedynie pobierać pensji od klubu z PKO Ekstraklasy i robi co w jego mocy, aby prowadzić zespół do zwycięstw. Tym bardziej nie tylko postawa, ale również forma fizyczna mistrza świata z 2014 roku może zszokować wielu fanów. Okazuje się bowiem, że Podolski nie ma powodów do wstydu, a wręcz przeciwnie.

Taka jest prawda o ciele Lukasa Podolskiego. 37-letni gwiazdor Górnika Zabrze ma się czym pochwalić, forma jak u nastolatka

O tym, że Lukas Podolski jest profesjonalistą mogliśmy przekonać się już niejednokrotnie, nie tylko kiedy grał dla najlepszych klubów na świecie. Dla gwiazdora Górnika Zabrze oraz całej ligi bieganie po boisku w koszulce śląskiej ekipy jest bardzo ważne, dlatego w pocie czoła pracuje nad tym, aby pokazać się na murawie jak najlepiej. I efekty jego pracy są niebywałe. Pomimo 37 lat na karku, które Podolski skończył w czerwcu zeszłego roku, wciąż może pochwalić się sylwetką, której wielu z pewnością mu pozazdrości. Zobaczcie, jak wygląda ciało 37-letniego Lukasa Podolskiego, klikając w galerię zdjęć poniżej!