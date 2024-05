Tak Pogoń Szczecin i Wisła Kraków grały w finałach Pucharu Polski. Ten bilans dokonań mówi wszystko!

Pierwszy finał wygrała Wisła

Wprawdzie Wisła drugi sezon występuje w pierwszej lidze, ale jej celem jest powrót do elity. Czy zdoła to osiągnąć? W każdym razie Biała gwiazda to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii polskiego futbolu. Nie brakuje jej sukcesów w rozgrywkach ligowych. Były one dość dawno, ale lista jest okazała. Wisła trzynaście razy była mistrzem i trzynaście razy zajmowała w rozgrywkach drugie miejsce. Jak jej szło w Pucharze Polski? To będzie jej jedenasty finał w historii. W poprzednich dziesięciu potyczkach tylko w czterech z nich zwyciężała. Wygrała w pierwszej edycji w 1926 roku. Na kolejny triumf czekała bardzo długo, bo do roku 1967. Kolejne dwa sukcesy były już w erze, gdy właścicielem był Bogusław Cupiał. Wtedy dwa razy z rzędu (2002, 2003) Biała gwiazda nie miała sobie równych w Pucharze Polski.

Czwarty finał Pogoni, pierwszy triumf?

Na razie dokonania Pogoni są skromne. Portowcy przystąpią do czwartego finału. Poprzednie trzy konfrontacje zakończyły się porażkami. Miało to miejsce w 1981, 1982 i 2010 roku. Czy tym razem będzie inaczej? Kamil Grosicki liczy na to, że zła seria w końcu zostanie przerwana. "Rozpoczynamy misję finał Pucharu Polski. Zrobimy wszystko, by dać Klubowi historyczne trofeum. Wy także macie swoje zadanie do wykonania. Liczymy na Was na PGE Narodowym. Tylko razem możemy wznieść ten puchar! - napisał Grosicki przed kilkoma dniami w mediach społecznościowych.

Finały Pogoni Szczecin:

* 1981: Legia - Pogoń 1:0 (po dogrywce)

* 1982: Lech - Pogoń 1:0

* 2010: Jagiellonia - Pogoń 1:0

Finały Wisły Kraków:

* 1926: Wisła - Sparta Lwów 2:1

* 1951: Ruch - Wisła 2:0

* 1954: Gwardia Warszawa - Wisła 0:0, powtórka: Gwardia - Wisła 3:1

* 1967: Wisła - Raków 2:0 (po dogrywce)

* 1979: Arka - Wisła 2:1

* 1984: Lech - Wisła 3:0

* 2000: Wisła - Amica 2:2, Amica - Wisła 3:0

* 2002: Amica - Wisła 2:4, Wisła - Amica 4:0

* 2003: Wisła Kraków - Wisła Płock 0:1, Wisła P. - Wisła K. 0:3

* 2008: Legia - Wisła 0:0; karne 4:3

