Tak wypoczywa król strzelców ekstraklasy. Marca Guala portugalskie słońce rozpala

Gual wybrał się na wypoczynek do portugalskiego kurortu Algarve. Pogoda i humor zawodnikowi dopisują. Jednak niebawem piłkarz zakończy urlop. 16 czerwca wraca do Warszawy. Następnego dnia Legia rozpoczyna bowiem przygotowania do sezonu 2023/24. Pierwszy tydzień stołeczny zespół będzie ćwiczył w ośrodku klubowym w Książenicach, a później wyjedzie na zgrupowanie do Austrii. W trakcie przygotowań zaplanowano w sumie pięć meczów kontrolnych. W oficjalnym spotkaniu Legii Gual ma szansę zadebiutować w wyjazdowym starciu z Rakowem Częstochowa w Superpucharze Polski (15 lipca). Tydzień później rozgrywki wznowi ekstraklasa, a po niej wicemistrzowie Polski zaczną rywalizację w eliminacjach Ligi Konferencji.

