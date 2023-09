Takiego meczu nie było w ekstraklasie od lat. Już w sobotę Wielkie Derby Śląska!

Kursy TOTALbet: Górnik Zabrze – Ruch Chorzów

Starcia pomiędzy Górnikiem a Ruchem – nazywane Wielkimi Derbami Śląska – niemal od zawsze budziły ogromne emocje nie tylko fanów tych klubów, ale i całej kibicowskiej Polski. Nie można się temu dziwić, zarówno zabrzanie, jak i chorzowianie mają w swoim dorobku po 14 tytułów mistrzowskich, należąc do najbardziej utytułowanych w naszym kraju. Od dłuższego czasu żaden z nich nie liczy się jednak w walce o najwyższe laury, a nierzadko zdarzało się tak, że któregoś z nich brakowało na ekstraklasowej scenie. Z tego też względu ostatni meczu pomiędzy Górnikiem a Ruchem na najwyższym poziomie rozgrywkowym odbył się… w lutym 2016 roku. Wówczas to chorzowianie wygrali w Zabrzu 2:0, a łupem bramkowym podzielili się Paweł Oleksy i Kamil Mazek. Niebiescy zakończyli tamte rozgrywki na bezpiecznej, ósmej pozycji. Ich odwieczny rywal zajął z kolei ostatnią lokatę i musiał pogodzić się z relegacją. Górnicy do ekstraklasy wrócili zaledwie po rocznej „banicji”, ale wówczas zdegradowany został Ruch, który przez lata musiał rywalizować w niższych klasach rozgrywkowych. Do elity udało im się wrócić dopiero w tym roku, choć przeciwko zabrzanom mieli okazję zmierzyć się wcześniej. Tak się bowiem złożyło, że obie drużyny spotkały się w I rundzie minionej edycji Pucharu Polski. W Chorzowie górą byli goście, którzy po trafieniu Przemysława Szura zwyciężyli 1:0. Czy takie rozstrzygnięcie w najbliższą sobotę jest prawdopodobne? Zdaniem TOTALbet – tak. Legalny polski bukmacher kurs na zwycięstwo Górnika ustalił na poziomie 2.17, w przypadku chorzowian jest to 3.40.

Trzeba przy tym pamiętać, że sobotni mecz pomiędzy tymi drużynami to nie tylko wielkie piłkarskie święto na Śląsku, ale także pojedynek niezwykle istotny z punktu widzenia układu w dolnych rejonach tabeli. Oba zespoły jak do tej pory nie zachwycały bowiem swoich kibiców, zdobywając w pierwszych siedmiu kolejkach zaledwie po sześć punktów. W nieco lepszej sytuacji są chorzowianie, którzy z bilansem bramkowym wynoszącym 6:9 zajmują czternastą lokatę. Zabrzanie mogą z kolei „pochwalić się” dorobkiem 4:10, co daje im obecnie szesnastą pozycję – pierwszą w strefie spadkowej. Jak zatem widać po ligowej tabeli, mecz ten będzie miał bardzo duże znaczenie także w kontekście walki o ligowy byt. Zwycięzca oddali się nieco od strefy zagrożonej spadkiem i „kupi” sobie w ten sposób nieco spokoju, przegrany z kolei szansy na rehabilitację będzie musiał szukać w kolejnych spotkaniach. Czy jest jednak lepszy sposób na rozpoczęcie marszu w górę tabeli, niż wygrana nad odwiecznym rywalem w Wielkich Derbach Śląska? Chyba trudno to sobie wyobrazić. Jedno jest pewne – w sobotę będziemy świadkami zażartej walki o każdy milimetr zabrzańskiej murawy. Kto wg TOTALbet ma większe szanse wyjść z niej zwycięsko? Wydaje się, że gospodarze. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf podopiecznych Jana Urbana płaci bowiem 2.17. Analogiczny zarobek w przypadku triumfu ekipy z Chorzowa wynosi z kolei 3.40.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Górnik – 2.17 remis – 3.65 Ruch – 3.40

Podwójna szansa:

1X – 1.33 12 – 1.30 X2 – 1.66

Górnik strzeli gola:

tak – 1.25 nie – 3.70

Ruch strzeli gola:

tak – 1.41 nie – 2.78

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.00 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.32 powyżej 1.5 – 1.32

poniżej 2.5 – 1.81 powyżej 2.5 – 1.97

poniżej 3.5 – 1.30 powyżej 3.5 – 3.42

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.50

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 12.00

