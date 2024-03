i Autor: cyfrasport Damian Kos, sędzia pucharowego meczu Wisła - Widzew, autor gigantycznych kontrowersji

Sędziowie na podsłuchu

To będzie gigantyczna zmiana w polskiej piłce? Kibice wreszcie będą wiedzieć wszystko, żadnych niedomówień

Minął już tydzień, a kibice piłkarscy w Polsce wciąż rozważają okoliczności ćwierćfinałowego meczu Pucharu Polski pomiędzy Wisłą Kraków a Widzewem. „Biała Gwiazda” gola dającego wyrównanie i dogrywkę (którą rozstrzygnęła na własną korzyść) zdobyła w doliczonym czasie gry. Został on uznany po tym, jak arbiter główny Damian Kos długo konsultował tę decyzję z asystentami VAR, oglądając ją wielokrotnie na monitorze. Treść owych konsultacji nie została ujawniona. Były szef Kolegium Sędziów nie widzi nic złego w tym, by to zrobić.