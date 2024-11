Był zawiedziony czerwoną kartą kolegi i porażką Lecha w Krakowie

W poprzedniej kolejce Lech przegrał 0:2 z Puszczą. Wpływ miała czerwona kartka, którą zobaczył na początku Michał Gurgul. Upomnienie zostało jednak anulowane przez Komisję Ligi. Bramkarz Lecha był wściekły po porażce w Krakowie. - Czerwona kartka? Nie rozumiem tej decyzji - irytował się wtedy Bartosz Mrozek, cytowany przez oficjalny portal Lecha. - Był stempel, który jednak nie przerwał korzystnej akcji. Napastnik Puszczy miał korzystną sytuację miał. Mógł strzelić gola. Wyszła duża kontrowersja. Jest duże rozczarowanie. Trzeba włożyć głowę do lodówki i trochę ochłonąć. tak nie powinno być, że przyjeżdżamy na mecz z Puszczą i przegrywamy - tłumaczył golkiper.

Antoni Kozubal dostał powołanie do kadry, a teraz rozpędzi Lecha? Legenda mówi o oczekiwaniach i... zastrzyku energii

Selekcjoner kadry Michał Probierz znów go docenił

Złość mu przeszła, bo w ciągu tygodnia dostał kolejne powołanie do kadry na mecze z Portugalią i Szkocją w Lidze Narowów. Do tej pory jeszcze nie dane mu było zadebiutować. Czy w końcu dostanie szansę od selekcjonera Michała Probierza? W każdym razie Mrozek zdecydował się, że przedłuży umowę z Lechem. Kontrakt obowiązuje do czewca 2028 roku. Co go przekonało do takiej decyzji? - Fajnie, że w tak krótkim czasie wtedy udało mi się wskoczyć do bramki i nie odpuścić tego miejsca aż do teraz. Mam nadzieję, że ta przygoda będzie dalej trwać - wyjaśnił bramkarz poznańskiej drużyny po przedłużeniu umowy, cytowany przez klubowe media.

Kibice widzieli w nich zdrajców i judaszy. Tak wyglądały transfery na linii Lech – Legia, co tam się działo!

Jest jednym z najmocniejszych punktów Kolejorza

Dyrektor sportowy Tomasz Rząsa tak uzasadnił umowę dla bramkarza reprezentacji Polski. - Jest jednym z mocniejszych punktów zespołu już od dłuższego czasu - powiedział Rząsa, cytowany przez oficjalny portal. - Cieszą nie tylko te zachowane czyste konta i powołania do reprezentacji Polski, ale to, że Bartek nadal się rozwija i czyni progres jako bramkarz - dodał przedstawiciel lidera ekstraklasy.

Siergiej Kriwiec o postawie Lecha w lidze, kadrowiczach z Bułgarskiej. Wskazał piłkarza, który ma największy wpływ na zespół [ROZMOWA SE]

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Lech Poznań będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie