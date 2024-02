To miał być niespodziewany powrót do ekstraklasy, w klubie bardzo się do pomysłu zapalono. Odpowiedź była krótka

To dlatego Qendrim Zyba trafił do Legii. Tak dyrektor Jacek Zieliński uzasadnia transfer reprezentanta Kosowa

Najważniejsze jej wydarzenie to odejście Daisuke Yokoty – za całkiem sporą sumkę – do KAA Gent. W jego miejsce – zgodnie z przyjętą przy Roosevelta zasadą „jeden za jeden” (dotyczącą również kwestii finansowych) – dołączył do ekipy Jana Urbana inny Japończyk. Soichiro Kozuki został z Schalke 04 wypożyczony do końca grudnia, a Górnik zagwarantował sobie prawo pierwokupu skrzydłowego po upływie tego czasu.

Dużo emocji wśród fanów Górnika wywołała za to informacja sprzed kilkudziesięciu godzin, dotycząca Jesusa Jimeneza. Hiszpan w latach 2018-2021 zagrał dla zabrzańskiej ekipy 121 meczów ligowych, z całkiem niezłym efektem: 37 goli i 22 asysty. U progu 2022 roku Górnik niewiele miał jednak do powiedzenia, gdy klub z Toronto aktywował obecną w kontrakcie piłkarza klauzulę wykupu, wynoszącą 650 tys. euro.

Jimenez zostawił w Zabrzu świetne wspomnienie. Nic więc dziwnego, że kiedy ogłoszono rozwiązanie jego kontraktu z FC Dallas (przeniósł się tam z Toronto rok temu), pojawiły się nadzieje na ściągnięcie go „na stare śmieci”. - Niemal natychmiast zapytaliśmy agenta zawodnika, czy jest jakakolwiek szansa na jego powrót do Zabrza – mówi nam członek zarządu Górnika (w klubie stanowisko prezesa pozostaje nieobsadzone), Tomasz Masoń. - Odpowiedź była tyleż szybka, co krótka: „Jest już dogadany gdzie indziej” – dodaje z żalem.

Wedle ustaleń medialnych, Jimenez ma zostać zawodnikiem OFI Kreta (choć oferta pojawiła się także z Turcji.)