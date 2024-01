Górnik stracił gwiazdę! Japoński samuraj wybrał kurs na Belgię, zrobi furorę jak w Polsce?

Był gwiazdą Górnika

W Górniku Daisuke Yokota występował tylko rok. Do śląskiego klubu trafił z mistrza Łotwy - zespołu Valmiera. Po transferze do ekstraklasy szybko pokazał, że drzemią w nim duże możliwości. Jednak jego popisem była runda jesiennej, w której strzelił siedem goli. Japończyk był jednym z najlepszych piłkarzy w ekstraklasie. Dlatego nie dziwi to, że wzbudzał zainteresowanie zespołów z mocniejszych lig. Marzy o występach w reprezentacji Japonii. Uważa, że w KAA Gent będzie miał także możliwość. Podpisał kontrakt od 2027 roku. Według medialnych doniesień Górnik zarobi na jego sprzedaży ok. dziewięciu milionów złotych.

Ryoya Morishita zaskakuje nie tylko na boisku! Taką niespodziankę przygotował japoński wojownik Legii Warszawa

Dostał numer 14

W nowym klubie będzie grał z numerem 14. KKA Gent zajmuje trzecie miejsce w lidze belgijskiej. - Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę podpisać kontrakt z KAA Gent - powiedział Daisuke Yokota, cytowany przez belgijski klub. - To czołowy klub i fantastyczna szansa, którą chcę wykorzystać. Dlatego nie mogę się doczekać założenia nowej koszulki. Chcę także podziękować Górnikowi Zabrze oraz jego kibicom za wspaniały czas, który tam spędziłem - dodał Japończyk.

Szymon Żurkowski wrócił do Empoli i już ma nowego trenera! To on uratuje klub przed spadkiem z Serie A?

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek