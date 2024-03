To przyszłość reprezentacji Polski? Kapitan Rakowa wskazał piłkarza, któremu wróży karierę, zaskoczeni?

ŁKS długo na to czekał, ale w końcu to zrobił. "Wpadło trochę tlenu, trzeba było uchylić okno"

Nie dostał szansy w Legii

Tym piłkarzem jest obrońca Ariel Mosór, który jest podporą Piasta Gliwice. W ekstraklasie debiutował przed czterema laty w Legii. Jest synem Piotra Mosóra, cenionego przed laty ligowca. W śląskim klubie Mosór senior występuje od trzech lat i jest podstawowym piłkarzem w ekipie trenera Aleksandara Vukovicia. Dlaczego odszedł z warszawskiej drużyny i przeniósł się na Górny Śląsk? - Tu nie chodziło o Legię, tylko jej ówczesnego trenera - powiedział Ariel Mosór w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Noża". - Wiedziałem, że nawet jakbym na głowie stanął, to na mnie nie postawi. Miał swoją filozofię, argumenty. Jego wybór, miał do tego prawo - tłumaczył i dodał: - Uważam po prostu, że tak naprawdę nie dostałem szansy. (...) ale trudno było coś w takim wymiarze czasowym udowodnić. Kolejny sezon, z różnych powodów, był już bez gry - wyznał.

Ma dobrą motorykę, jest silny i szybki

Czy niebawem zobaczymy Ariela Mosóra w pierwszej reprezentacji Polski? - Pierwsze nazwisko, które mi przychodzi do głowy to Ariel Mosór z Piasta Gliwice - powiedział Zoran Arsenić, kapitan mistrza Polski w programie "Ekstraklasa po godzinach". - To młodzieżowiec, ale fizycznie jest przygotowany. Ma dobrą motorykę, jest silny i szybki. Dobry jest także z piłką. Widzę dużo dobrych rzeczy przed nim. Ma duży potencjał. Myślę, że jest z czego czerpać w ekstraklasie - dodał obrońca częstochowskiego klubu.

